Азербайджанская нефть подорожала
В итальянском порту Аугуста цена азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе CIF по сравнению с предыдущим показателем выросла на 3,3 доллара США, или на 5,2%, составив 66,75 доллара за баррель.
Как передает Day.Az, об этом Trend сообщили источники на нефтяном рынке.
Согласно информации, цена барреля нефти Azeri Light на базе FOB в турецком порту Джейхан выросла на 3,3 доллара, или 5,36%, по сравнению с предыдущим показателем и составила 64,81 доллара.
Цена на нефть марки URALS выросла на 3,32 доллара, или 6,59%, по сравнению с предыдущим показателем и достигла 53,72 доллара за баррель.
Цена на нефть марки Dated Brent, добываемой в Северном море, выросла на 3,32 доллара, или 5,34%, по сравнению с предыдущим показателем и составила 65,53 доллара за баррель.
В государственном бюджете Азербайджана на 2025 год средняя цена за баррель нефти заложена на уровне 70 долларов США.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре