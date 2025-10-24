Минэнерго Азербайджана о расширении географии поставок газа по TAP

Расширение Трансадриатического газопровода (TAP) позволит транспортировать дополнительные объемы газа, что, в свою очередь, приведет к дальнейшему расширению сети поставок.

Как передает Day.Az, об этом в ответ на запрос Trend сказали в министерстве энергетики Азербайджана в связи с предстоящим пятилетием начала коммерческой эксплуатации TAP.

"За пятилетний период TAP, подтвердив стратегическую роль Азербайджана в укреплении энергетической безопасности Европы и диверсификации поставок газа, укрепил репутацию нашей страны как надежного энергетического партнера и открыл широкие возможности для интеграции на новые рынки.

Благодаря TAP Азербайджан стал четвертым по величине поставщиком газа в Европейский союз, транспортируемого по трубопроводам, с долей 7%. На сегодняшний день по TAP в европейские страны поставлено 51,2 миллиарда кубометров газа, из которых 42,9 миллиарда кубометров направлены в Италию, 4,9 миллиарда - в Грецию и 3,4 миллиарда - в Болгарию. За 9 месяцев текущего года по TAP в целом поставлено 8,5 миллиарда кубометров газа, из них 7 миллиардов кубометров - в Италию, 0,8 миллиарда - в Грецию и 0,7 миллиарда - в Болгарию", - сказали в ведомстве.

Как отметили в министерстве, к странам, уже получающим природный газ по TAP и проявляющим интерес к увеличению объемов поставок, относятся Италия, Болгария и Сербия.

"В целом многие европейские государства подчеркивают свой устойчивый интерес к сотрудничеству в этом направлении. В настоящее время ведется работа по организации поставок газа по TAP в Албанию, начиная с 2026 года.

Увеличение поставок по TAP на дополнительные 1,2 миллиарда кубометров к 2026 году было утверждено в январе 2024 года. С этого периода в стратегию добычи газа нашей страны были внесены соответствующие корректировки. Расширение газопровода TAP позволит транспортировать дополнительные объемы газа, что, в свою очередь, приведет к увеличению числа стран, получающих азербайджанский газ, то есть к дальнейшему расширению сети поставок", - заявили в минэнерго.

В ведомстве напомнили, что с 2022 года под сопредседательством министерства энергетики Азербайджана и Европейского комиссара по энергетике ведется Высокоуровневый энергетический диалог.

"Расширение Южного газового коридора и увеличение объемов поставок являются приоритетными темами этого диалога. В этом контексте Азербайджан за прошедшие годы, мобилизовав свои возможности, добился не только работы TAP на максимальной мощности, но и почти 60-процентного увеличения поставок газа в Европу, а также организации поставок газа в страны, не являющиеся участниками TAP, через территорию Турции и Болгарии. Перспективы дальнейшего увеличения поставок газа в Европу напрямую зависят от политики Европейского союза", - сказали в министерстве.

Касательно поставок водорода по TAP, в минэнерго отметили, что в настоящее время ведется оценка технической осуществимости.

"Проведено "Исследование рынка низкоуглеродной водородной экономики в Азербайджане" и подготовлен документ "Национальное стратегическое видение Азербайджана по водороду", направленные на развитие производства, транспортировки, распределения и экспорта низкоуглеродного водорода.

В рамках этой работы были рассмотрены различные сценарии производства водорода, потенциальные экспортные маршруты, а также возможности его транспортировки по трубопроводам. В настоящее время оценивается техническая осуществимость транспортировки водорода по TAP", - пояснили в ведомстве.