Президент Владимир Путин позвонил Президенту Ильхаму Алиеву
24 октября Президент Российской Федерации Владимир Путин позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президенты Азербайджана и России в продолжение встречи, проведенной 9 октября в рамках заседания Совета глав государств СНГ в Душанбе, обсудили ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня.
Главы государств подтвердили взаимный настрой на дальнейшее развитие торгово-экономических связей, реализацию совместных проектов в энергетической и транспортно-логистической сферах.
В ходе телефонного разговора были затронуты некоторые аспекты регионального сотрудничества и международной ситуации.
Условлено о продолжении контактов на различных уровнях.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре