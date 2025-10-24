Азербайджан и Кыргызстан обсуждают возможности поставок нефти.

Как передает Day.Az, об этом в пятницу сказал Trend министр экономики и коммерции Кыргызстана Бакыт Сыдыков в кулуарах второго заседания министров промышленности, науки, технологий и инноваций стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ) в Баку.

"С Азербайджаном ведутся общие дискуссии по этому направлению. Мы, как министерство экономики, курируем экономическую составляющую, поскольку речь идёт о топливной и энергетической сферах. Предстоит провести дополнительные консультации с профильными министерствами", - отметил министр.

Сыдыков также сообщил, что планируется проведение заседания Тюркского инвестиционного фонда в ближайшее время. "При наличии общего согласия встреча состоится в Бишкеке до конца года. Там будут обсуждаться ключевые вопросы инвестиционной политики: какие отрасли будут приоритетными, кому будут предоставляться инвестиции и на каких финансовых условиях. Речь идет не о формальных защитных мерах, а о стратегических документах фонда".

Министр добавил, что уже существует двусторонний Азербайджано-Кыргызский фонд развития (АКФР), который активно работает. "Четыре инвестиционные заявки уже рассмотрены и получили предварительное одобрение. В настоящее время ведётся работа по увеличению капитала фонда до 100 миллионов долларов. На данный момент он составляет 25 миллионов и в ближайшее время ожидается пополнение".

Б. Сыдыков призвал бизнесменов, совместные азербайджанско-кыргызские предприятия и азербайджанских инвесторов обратить внимание на оба фонда, особенно на АКФР. Он подчеркнул, что при планировании инвестиционных проектов в Кыргызстане, Азербайджане или в третьих странах фонд рассмотрит возможность их финансирования.