"Если судьи не помешают, буду бороться за "золото"

Все ближе Исламские игры, в которых будет участвовать и немало азербайджанских спортсменов, в том числе каратистов.

Одним из претендентов на чемпионство является капитан мужской команды каратистов, опытнейший Асиман Гурбанлы, выступающий в весовой категории свыше 84 кг.

Как передает Day.Az, İdman.Biz поинтересовался настроем капитана перед соревнованиями:

"Конечно, я настроен на золотую медаль - по-другому и быть не может. Главное, чтобы этому настрою не помешали судьи (смеется). Ведь именно они практически отняли у меня золотую медаль на предыдущих Играх - в Конье, где я проиграл в финале спортсмену из Саудовской Аравии, исключительно по их вине.

Вот и сейчас в моей весовой категории есть спортсмен из этой страны и я бы очень не хотел, чтобы "история повторилась". Знаю, будет очень трудно, ведь не только из Саудовской Аравии, но и каратисты из Египта и Иордании сегодня - одни из сильнейших в мире. Но, повторюсь, для меня главная преграда - это судьи, а не спортсмены. Я никогда не боялся никаких соперников", - отметил капитан нашей команды.

Напомним, что 33 летний Гурбанлы является "полным кавалером" Исламских игр - у него "золото" Палембанга (2013), "бронза" Баку (2017) и "серебро" Коньи (2021).