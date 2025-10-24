https://news.day.az/world/1790527.html В Канаде заметили сразу несколько смерчей - ВИДЕО Сразу несколько водяных смерчей и вихрей появилось на озере Эри в Канаде. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео:
