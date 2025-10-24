В Калифорнии самолет врезался в женщину

В Калифорнии легкомоторный самолет врезался в женщину в парке.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

По предварительной информации, женщина прогуливалась по парку, когда в нее врезался воздушный борт.

Спасателям пришлось извлекать 40-летнего пилота из кабины. И пешехода, и пилота доставили в больницу. Их состояние уточняется.