В Калифорнии самолет врезался в женщину - ВИДЕО
В Калифорнии легкомоторный самолет врезался в женщину в парке.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
По предварительной информации, женщина прогуливалась по парку, когда в нее врезался воздушный борт.
Спасателям пришлось извлекать 40-летнего пилота из кабины. И пешехода, и пилота доставили в больницу. Их состояние уточняется.
