В Баку пройдет День джаза с участием мировых звезд

В Оперной студии при Бакинской музыкальной академии 26 октября пройдет День джаза, сообщает Day.Az.

В 18:00 будет представлен уникальный проект маэстро Melvin Trаvis - концерт "Джаз для детей", сочетающий в себе развлекательные и познавательные элементы. Это прекрасная возможность расширить музыкальные горизонты вашего ребёнка с ранних лет и познакомить его с живым звучанием настоящего джаза.

Билеты можно приобрести по ссылке:

https://iticket.az/events/concerts/jazz-for-kids-25/139835

В 20.00 выступят мировые звёзды джаза Monique Thomas и Melvin Travis с программой под названием Unforgettable. Прозвучат любимые джазовые хиты, которые подарят зрителям атмосферу истинного музыкального праздника.

Билеты можно приобрести по ссылке:

https://iticket.az/events/concerts/melvin-travis-and-monik-tomas-/166593

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az.