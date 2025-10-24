Германия направила ноту Китаю

Правительство Германии направило дипломатическую ноту Китаю в связи с ситуацией с компанией-производителем микрочипов Nexperia, которая привела к дефициту полупроводников. Об этом сообщила газета Bild, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным издания, Китай ввел ограничения против компании. В связи с этим промышленность столкнулась с серьезными перебоями поставок чипов, используемых в автомобильной промышленности и электронике.

"Мы сильно пострадали из-за дефицита чипов, поскольку экономика ФРГ зависит от них. <...> Мы сами направили демарш министру торговли Китая", - сказала глава минэкономики ФРГ Катерина Райхе.

Министр добавила, что власти Германии стремятся к скорейшему урегулированию ситуации.