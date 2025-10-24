https://news.day.az/world/1790641.html В Армении закрыли церковный канал "Шогакат" Нацсобрание Армении приняло в первом чтении проект о закрытии духовно-просветительского телеканала Армянской Апостольской церкви "Шогакат". Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, за законопроект проголосовали 63 депутата, 31 высказался против.
В Армении закрыли церковный канал "Шогакат"
Нацсобрание Армении приняло в первом чтении проект о закрытии духовно-просветительского телеканала Армянской Апостольской церкви "Шогакат".
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, за законопроект проголосовали 63 депутата, 31 высказался против.
Проект поправок в Закон "Об аудиовизуальных медиа" предусматривает сокращение количества общественных вещателей, предусмотренных действующим законом, до двух, и одновременно отменяет требование о содержании программ образовательно-культурной направленности. Из обоснования законопроекта становится ясно, что речь идет об отказе от духовно-просветительской телекомпании "Шогакат" (ААЦ - учредитель ООО "Телекомпания Шогакат" - ред.) и исключении ее из общественного мультиплекса.
Авторами проекта выступают депутаты от "Гражданского договора" Сисак Габриелян и Тагуи Казарян.
