Рабочих Белого дома обязали подписать бумаги о неразглашении перед сносом крыла

Рабочие, занятые демонтажем восточного крыла Белого дома перед строительством нового бального зала, подписали соглашение о неразглашении и отказываются отвечать на вопросы прессы. Об этом сообщает телеканал CNN, чьи журналисты наблюдали за ходом работ на месте, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Собеседники телеканала уточнили, что строителям предписано передавать любые комментарии исключительно через пресс-службу Белого дома. По словам представителей канала, некоторые из рабочих прямо указали, что связаны NDA.

В администрации Белого дома пояснили CNN, что такие меры считаются стандартными, поскольку рабочие на площадке получают доступ к зонам, расположенным в непосредственной близости от помещений, где трудятся чиновники.

Восточное крыло было возведено в 1902 году и неоднократно обновлялось. Традиционно здесь находились помещения первой леди и ее команды, тогда как президент и его аппарат работают в западной части резиденции.

Президент США Дональд Трамп отмечал, что официальной резиденции не хватает пространства для крупных мероприятий, и именно эту причину он называл ключевым обоснованием своего проекта модернизации. В августе он заявил о планах масштабной реконструкции Белого дома стоимостью $200 млн.

Одним из наиболее заметных и потенциально долговечных наследий Трампа на посту президента может стать бальный зал площадью 90 тыс. квадратных футов, который он планирует построить, заменив здание в восточном крыле, традиционно используемое в качестве офисов первой леди. Проект, запуск которого запланирован на сентябрь, обещает стать крупнейшим преобразованием комплекса Белого дома со времен Гарри Трумэна.