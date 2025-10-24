Безопасностью Трампа обеспокоились

В Белом доме обеспокоились безопасностью президента США Дональда Трампа после инцидента в Вашингтоне, когда американский лидер захотел посетить столичный ресторан, и к нему приблизилась толпа протестующих. Об этом со ссылкой на высокопоставленные источники сообщает Axios, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Неприемлемо, чтобы кто-либо, не прошедший тщательную проверку, мог приблизиться к президенту", - заявила порталу глава аппарата Белого дома США Сьюзи Уайлз.

Сотрудник Секретной службы США, пожелавший сохранить анонимность, также рассказал Axios, что в день инцидента все посетители ресторана, в том числе забронировавшие заранее столик протестующие, прошли проверку до прибытия туда Трампа.