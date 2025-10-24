2026-2030-cu illəri əhatə edən Çərçivə sənədi Azərbaycan-BMT tərəfdaşlığında yeni mərhələdir - Ceyhun Bayramov
Azərbaycan Respublikasının xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov, Bakıda BMT-nin yaranmasının 80 illiyinə həsr olunmuş tədbirdə çıxış edib.
Day.Az bu barədə Xarici İşlər Nazirliyinə istinadən xəbər verir.
Nazir çıxışında Azərbaycanın çoxtərəfli diplomatiyaya, beynəlxalq əməkdaşlığa və BMT Nizamnaməsində əks olunan prinsiplərə sarsılmaz sadiqliyini vurğulayıb.
O bildirib ki, Azərbaycan BMT sistemi çərçivəsində fəal iştirak edir - o cümlədən BMT Təhlükəsizlik Şurasının qeyri-daimi üzvü və BMT-nin İqtisadi və Sosial Şurasının (ECOSOC) üzvü kimi fəaliyyət göstərib, həmçinin Qoşulmama Hərəkatına sədrliyi, COP29 konfransına ev sahibliyi və davamlı, inklüziv inkişafın təşviqi ilə qlobal təşəbbüslərə töhfəsini artırmaqdadır.
Ceyhun Bayramov çıxışında həmçinin qarşıdakı əlamətdar hadisələri - Bakıdakı 13-cü Dünya Şəhər Forumu (WUF13) və 2026-cı ildə keçiriləcək Dünya Ətraf Mühit Gününü - Azərbaycanın şəhər dayanıqlılığını iqlim fəaliyyəti ilə əlaqələndirmək və qlobal iqlim diplomatiyasında rolunu gücləndirmək istiqamətində geniş baxışının bir hissəsi kimi qeyd edib.
Nazir vurğulayıb ki, Azərbaycan və BMT 2021-2025-ci illəri əhatə edən Davamlı İnkişaf üzrə Əməkdaşlıq Çərçivəsini uğurla tamamlayıb və bu gün imzalanan 2026-2030-cu illəri əhatə edən yeni Çərçivə sənədi Azərbaycan-BMT tərəfdaşlığında yeni mərhələnin başlanğıcını ifadə edir.
Ceyhun Bayramov yekunda bildirib ki, Azərbaycan bütün tərəfdaşlarla birlikdə sülhü, dialoqu və davamlı inkişafı təşviq etmək istiqamətində səylərini davam etdirəcək. O, əməkdaşlığın gücləndirilməsinə, yeni tərəfdaşlıq imkanlarının araşdırılmasına və müasir və gələcək nəsillər üçün daha sülhsevər, daha ədalətli və daha davamlı dünya qurmaq öhdəliyinin bir daha təsdiqlənməsinə çağırıb.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре