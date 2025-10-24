Раскрыты подробности об оружии ЕС для уничтожения беспилотников

Евросоюз не имеет постоянного конституционного оружия для уничтожения беспилотников. Об этом в интервью Bloomberg заявил еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"У нас недостаточно возможностей для обнаружения беспилотников. Даже если мы и найдем беспилотники, у нас нет финансово надежных возможностей для их уничтожения", - заявил Кубилюс.

До этого высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности и обороны Кая Каллас предложила реализовать европейскую систему борьбы с беспилотниками к концу 2027 года.

По ее словам, проект будет реализован в тесном сотрудничестве с НАТО. Каллас считает, что совместный проект "Восточный дозор" должен собрать воедино все возможности для защиты Евросоюза.