В рамках Art Weekend во Дворце Ширваншахов откроется выставка "Роса. Утро, которого не было"

31 октября - 2 ноября в Баку пройдет грандиозный Фестиваль искусств "Полет в Баку. Арт-уикэнд: Почувствуй будущее СЕЙЧАС" (Fly to Baku. Art Weekend. Sense the Future NOW), объединяющий искусство, культуру и экологию. Проект организован Фондом Гейдара Алиева и Общественным объединением IDEA, при партнерстве с министерством культуры Азербайджана. Автором и инициатором проекта является вице-президент Фонда Гейдара Алиева, основатель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева. Этот иммерсивный проект превратит Баку в живую сцену современного творчества, диалога и открытий. Особое внимание будет уделено экологической ситуации в океанах и морях посредством языка искусства. Главная тема фестиваля - вода как символ жизни, обновления и устойчивого развития. Вода, символ устойчивости, обновления и общей памяти была выбрана в качестве ключевого элемента Art Weekend.

Одно из мероприятий пройдет во Дворце Ширваншахов, в старинной части Баку - Ичеришехер, где будет представлена авторская выставка художницы Вюсали Агаразыевой "Роса. Утро, которого не было" (The Morning That Never Was/ Olmayan səhər). Куратор - Нигяр Рзаева, передает Day.Az.

В восточной философии роса - знак того, что настоящее приходит само, без давления. Она является и исчезает и снова является. Ее часто олицетворяют с божественным дыханием. Как источник не являет себя напрямую, но даёт почувствовать своё присутствие, так и роса является только тем, кто проснулся достаточно рано, чтобы её заметить. Роса напрямую и одновременно метафорично означает пробуждение.

Выставка художницы, вдохновленной этой философией, исследует росу как след ночи, перехода между ночью и днём, памятью и присутствием. Вода является здесь метафорой первоисточника, движения и отражения.

"Название "Роса. Утро, которого не было" намеренно оставляет пространство недосказанности, ведь роса появляется в ту самую паузу, когда утро ещё не наступило окончательно, когда мир ещё не выбрал, каким ему быть сегодня. Хотя проект не посвящён экологии напрямую, в нём есть глубокая связь с ней, как с состоянием внимания и заботы. Здесь искусство становится формой бережного присутствия. Соприкосновение с миром происходит через способность видеть и ощущать то, что между: мной и другим, между сном и явью, между быть и исчезнуть", - отметила Вюсаля Агаразыева.

Дворец Ширваншахов - место, которое само по себе является произведением искусства, следом прошлого. Элементы выставки вписаны в логику пространства и раскрывают смыслы, уже присутствующие в его стенах. Через инсталляции, живопись, видеоарт, свет и звук создаётся пространство, где зритель может ощутить момент рождения нового дня, которого ещё нет...