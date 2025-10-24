Президент Ильхам Алиев освободил от должности главу Государственного агентства по охране стратегических объектов

Глава Государственного агентства по охране стратегических объектов генерал-майор Ильгар Рза оглу Аббасов освобожден от должности.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал в связи с этим соответствующее распоряжение.