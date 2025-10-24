https://news.day.az/officialchronicle/1790624.html Президент Ильхам Алиев освободил от должности главу Государственного агентства по охране стратегических объектов Глава Государственного агентства по охране стратегических объектов генерал-майор Ильгар Рза оглу Аббасов освобожден от должности. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал в связи с этим соответствующее распоряжение.
