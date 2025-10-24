https://news.day.az/society/1790637.html Арбитраж повышает доверие инвесторов, поддерживает устойчивое развитие - председатель Верховного суда Суды и арбитражные суды не являются конкурентами. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал сегодня председатель Верховного суда и Судебно-правового совета Азербайджана Инам Керимов во время выступления на международном мероприятии, посвященном открытию Бакинского арбитражного центра.
"Оба служат одной и той же цели - справедливо решать споры и эффективно защищать права", - сказал он.
И.Керимов отметил, что арбитраж повышает доверие инвесторов, поддерживает устойчивое развитие и способствует международному сотрудничеству.
