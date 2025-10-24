Фабрис Нсакала оценил переход Венсана Абубакара в "Нефтчи"

Защитник сборной Конго, выступавший в турецком "Бешикташе" с 2020 по 2022 годы и ставший чемпионом Турции в сезоне 2020/2021, Фабрис Нсакала прокомментировал переход своего бывшего одноклубника Венсана Абубакара в азербайджанский клуб "Нефтчи".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, 35-летний защитник выразил уверенность, что переход окажется успешным для бакинского клуба:

"До сих пор я не встречал футболиста, который бы так усердно работал над собой, как Абубакар. Он одновременно талантливый и целеустремленный игрок. С нетерпением жду момента, чтобы увидеть, в какой форме он вернется на поле. Это сильный, быстрый и техничный футболист. Для клуба наличие такого игрока - большое преимущество", - сказал Нсакала.

Отметим, что Венсан Абубакар, выступавший за клубы "Порту" (Португалия), "Аль-Наср" (Саудовская Аравия), а также "Бешикташ" и "Хатайспор" (оба - Турция), подписал с "Нефтчи" контракт на 1+1 год.