Вырос товарооборот между Азербайджаном и США

В январе-сентябре текущего года объём торговых операций между Азербайджаном и США составил 1,010 млрд долларов США.

Как передает Day.Az, об этом Trend сообщает со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

Согласно информации, это на 37,1 млн долларов США, или на 3,8%, больше, чем за аналогичный период 2024 года.

За отчётный период товарооборот с Соединёнными Штатами составил 2,85% от общего товарооборота Азербайджана. Таким образом, США заняли 6-е место среди стран, с которыми Азербайджан осуществил наибольшее количество торговых операций за отчётный период.

В январе-сентябре текущего года Азербайджан экспортировал в Соединённые Штаты Америки продукции на сумму 48,4 млн долларов США. Это на 65,015 млн долларов США, или в 2,3 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В то же время за отчетный период из США в Азербайджан было осуществлено импортных операций на сумму 961,6 млн долларов США, что на 102,2 млн долларов США, или на 11,9% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Таким образом, за отчетный период США заняли 4-е место среди стран, из которых Азербайджан импортирует больше всего продукции.

Следует отметить, что в январе-сентябре 2025 года Азербайджан осуществил торговые операции с зарубежными странами на сумму 35,375 млрд долларов США. Это на 877 млн ​​долларов США, или на 2,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Из внешнеторгового оборота 18,606 млрд долларов США составил экспорт, а 16,769 млрд долларов США - импорт. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт сократился на 1,248 млрд долларов США, или на 6,3%, а импорт увеличился на 2,126 млрд долларов США, или на 14,5%.

В результате во внешней торговле сложилось положительное сальдо в размере 1,837 млрд долларов США, что на 3,374 млрд долларов США, или в 2,8 раза меньше в годовом сравнении.