Путь к литературной славе - встреча с Чингизом Абдуллаевым

В Центральной библиотеке Сабаильского района при Главном управлении культуры города Баку прошла встреча с народным писателем Азербайджана Чингизом Абдуллаевым, сообщает Day.Az.

В мероприятии приняли участие работники сферы культуры, любители литературы и активные читатели. В ходе встречи подробно обсуждались вклад писателя в мировую и азербайджанскую литературу, его богатое творчество, а также деятельность в Союзе писателей Азербайджана.

Чингиз Абдуллаев - один из самых известных современных азербайджанских писателей, автор более 100 произведений, преимущественно детективного и приключенческого жанра. Родился в 1959 году в Баку, окончил факультет журналистики Бакинского государственного университета. Его произведения переведены на более чем 20 языков мира. За заслуги в области литературы и популяризацию азербайджанской культуры Чингиз Абдуллаев награждён многочисленными государственными и международными премиями.

В ходе встречи писатель рассказал о своем жизненном пути, первых шагах в литературе и о том, как рождались произведения, принесшие ему известность. Он подробно отвечал на вопросы гостей, делился интересными случаями из творческой жизни, а также размышлениями о современной литературе.

Мероприятие сопровождалось показом видеоматериалов о жизни и творчестве писателя, а также фрагментами фильмов, снятых по его произведениям.

В завершение встречи Чингиз Абдуллаев подписал книги для поклонников его творчества.