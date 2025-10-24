В Мадриде обнаружили картину Пикассо, считавшуюся пропавшей

Национальная полиция Испании обнаружила в Мадриде картину Пабло Пикассо "Натюрморт с гитарой", которая считалась пропавшей с начала октября. Об этом сообщила газета El Pais, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным правоохранителей, произведение, вероятно, так и не покинуло столицу и не было загружено в транспорт, которым его должны были доставить в Гранаду.

Картина 1919 года выполнена в технике гуаши и застрахованнаа на сумму около €600 тыс. Ее собирались выставить на вернисаже "Натюрморт. Вечность инертного" фонда "Каха-Гранада", начавшем работу на прошлой неделе в Гранаде. Она была упакована вместе с другими 56 произведениями и подготовлена к отправке еще 25 сентября.

Фонд CajaGranada сообщил, что 3 октября транспортная компания доставила груз под видеонаблюдением, однако из-за отсутствия полной нумерации упаковок сотрудники не смогли провести детальную проверку до распаковки. Приемочные документы были подписаны с условием последующей сверки.