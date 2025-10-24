PA-nın noyabr ayında vətəndaş qəbulu cədvəli açıqlandı
Prezident Administrasiyasının vətəndaş qəbulu mərkəzində noyabr ayında vətəndaşların qəbulu cədvəli açıqlanıb.
Day.Az xəbər verir ki, qəbula yazılış qəbul gününə ən geci 1 iş günü qalmış dayandırılır.
Qəbul cədvəli aşağıdakı kimidir:
|
Qəbulu aparan şəxs
|
Qəbul günü
|
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi -
Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının İqtisadi siyasət və sənaye məsələləri şöbəsinin müdiri
Əmirov Natiq Ərziman oğlu
|
3
|
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi -
Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının Dövlət nəzarəti məsələləri şöbəsinin müdiri
Həsənov Kərəm Əvəz oğlu
|
4
|
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi -
Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının Hüquq mühafizə orqanları ilə iş şöbəsinin müdiri
Ələsgərov Fuad Murtuz oğlu
|
5,19
|
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi -
Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının Ərazi-təşkilat məsələləri şöbəsinin müdiri
Nağdəliyev Zeynal Səfər oğlu
|
6
|
Azərbaycan Respublikası Birinci vitse-prezidentinin Katibliyinin rəisi
Həsənov Altay Tofiq oğlu
|
7,21,28
|
Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının
Humanitar siyasət, diaspor, multikulturalizm və dini məsələlər şöbəsinin müdiri
Əliyeva Fərəh Şirməmməd qızı
|
7
|
Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının Hərbi məsələlər şöbəsinin müdiri
Seyidov Fərid Mirmufid oğlu
|
12
|
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi -
Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının İqtisadi məsələlər və innovativ inkişaf siyasəti şöbəsinin müdiri
Mövsümov Şahmar Arif oğlu
|
13
|
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi -
Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri
Hacıyev Hikmət Fərhad oğlu
|
14
|
Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının Dövlət qulluğu və kadr məsələləri şöbəsinin müdiri
Məcidov Tələt Tahir oğlu
|
17
|
Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının Gənclər siyasəti və idman məsələləri şöbəsinin müdiri
Məmmədəliyev Yusuf Ülfət oğlu
|
17
|
Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının Siyasi partiyalar və qanunvericilik hakimiyyəti ilə əlaqələr şöbəsinin müdiri
Vəliyev Ədalət Məqsəd oğlu
|
18
|
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin mətbuat katibi
|
18
|
Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının Qeyri-hökumət təşkilatları ilə iş və kommunikasiya şöbəsi
|
18
|
Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının Vətəndaşların müraciətləri ilə iş şöbəsinin müdiri
İsmayılov Süleyman Abbas oğlu
|
20
|
Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının Hüquq mühafizə orqanları ilə iş şöbəsinin Əfv məsələləri sektoru
|
21
|
Ağdam, Füzuli və Xocavənd rayonlarında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi
Hüseynov Emin Zamin oğlu
|
24
|
Laçın rayonunda Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi
Məmmədov Məsim Əhməd oğlu
|
25
|
Xankəndi şəhərində, Ağdərə və Xocalı rayonlarında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi
Yusubov Elçin Mustafa oğlu
|
25
|
Kəlbəcər rayonunda Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi
Hacıyev Bəşir Qüdrət oğlu
|
26
|
Şuşa rayonunda Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi
Kərimov Aydın Zöhrab oğlu
|
26
|
Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının Qanunvericilik və hüquq siyasəti şöbəsinin müdiri
Kərimov Gündüz Hacı oğlu
|
28
|
Cəbrayıl, Qubadlı və Zəngilan rayonlarında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi
Hacıyev Vahid Rasim oğlu
|
28
|
* * *
|
Azərbaycan Respublikasının Təhlükəsizlik Şurası
Azərbaycan Respublikası Təhlükəsizlik Şurasının katibi
Usubov Ramil İdris oğlu
|
27
Qeyd: Vətəndaşlar Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının Vətəndaş Qəbulu Mərkəzində qəbul olunurlar.
Ünvan: Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Zaur Nudirəliyev,79.
Qəbula yazılış qəbul gününə ən geci 1 iş günü qalmış dayandırılır.
Qəbul saat 14:00-dan başlayır.
Əlaqə üçün: Çağrı Mərkəzi - 1111.
