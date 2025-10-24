Капитан фотокамеры – памяти безвременно ушедшего Самира Алиева

В Центре творчества Максуда Ибрагимбекова состоялась презентация новой книги азербайджанского писателя и публициста Александра Хакимова "Капитан фотокамеры", посвященной памяти безвременно ушедшего азербайджанского фотографа и журналиста Самира Алиева, сообщает Day.Az.

С приветственным словом на мероприятии выступила директор Центра творчества Максуда Ибрагимбекова Анна Ибрагимбекова и подчеркнула важность фотографии в сохранении исторической памяти и документировании прошлого.

Автор книги Александр Хакимов поделился историей ее создания, рассказал о замысле проекта и его развитии, а также вспомнил Самира Алиева, с которым его связывали не только профессиональные отношения, но и крепкая дружба. Он подробно остановился на совместной работе и разного рода проектах, как реализованных, так и неосуществлённых. Книга проиллюстрирована фотоработами Самира Алиева - талантливого фотохудожника и одного из лучших фотокорреспондентов своего времени, проживший краткую (всего 42 года), но яркую и плодотворную жизнь.

Историк и фотограф Рустам Гусейнов отметил значимость первой книги, целиком посвящённой жизни и творчеству азербайджанского фотографа. Он подробно рассказал о наиболее интересных кадрах Самира Алиева, особенностях его творческого почерка и стиле работы фотокорреспондентом. Гусейнов также поделился информацией о проекте "Фотографическое наследие", реализуемом Объединением фотографов Азербайджана (AFB) и журналом IRS, а также о своих исследованиях творчества Самира Алиева.

Основатель AFB Мирнаиб Гасаноглу подчеркнул, что творчество Самира Алиева остаётся актуальным и сегодня, отметив, что его фотографии вошли в книгу Eyes of Fire, изданную во Франции.

В последующих выступлениях известные азербайджанские фоторепортёры делились своими воспоминаниями о Самире Алиеве. Фотограф Тофиг Бабаев вспомнил о профессионализме и творческом подходе коллеги, а Семён Шалмеев поделился интересными эпизодами из его жизни.

Презентация прошла в тёплой и дружеской атмосфере: друзья и коллеги обсуждали жизненный и творческий путь Самира Алиева, его достижения и яркие моменты биографии. Мероприятие завершилось автограф-сессией.