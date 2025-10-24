Церковь? Оппозиция? Силовики? Тяжелый выбор Никола Пашиняна

В телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как армянская церковь превратила себя в политическую партию.

Day.Az представляет публикацию:

Наверное, в армянских церквях скоро и службы проводить будет некогда - или некому. ААЦ превратилась в то ли политическую партию, то ли радикализирующуюся группировку, которая ведет священную борьбу с "кровавым режимом ненавистного предателя".

"Кровавый предатель" Пашинян, тем временем, продолжает медленно, но верно зачищать церковь и личное окружение католикоса Гарегина. Все больше священников поменяли кельи на камеры - и судя по интенсивности процесса, ни Пашинян, ни его противники в рясах останавливаться не собираются.

Показательно, что на этом фоне СМИ пишут о том, что армянские власти задумались о том, что стране нужен некий государственный механизм назначения и контроля за священнослужителями.

Возможно, уже скоро активистов в рясах заставят прийти к Пашиняну на собеседование. Не забудьте CV, как говорится!

Автор карикатуры - HSF