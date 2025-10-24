Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network

Государственный визит Президента Ильхама Алиева в Казахстан следует расценивать не только как очередной этап отношений между двумя странами, но и как стратегическое событие для всего региона. Диалог Баку и Астаны за последние годы приобрел глубокое содержание - вопросы энергетической безопасности, транспортно-логистических коридоров, инвестиционных потоков и региональной стабильности составляют основу этих отношений.

Казахстанская нефть все еще экспортируется в основном через территорию России, через порт Новороссийск. Но последние геополитические события обусловливают поиск новых альтернатив. В это время Азербайджан становится главным энергетическим мостом для Казахстана.

В первой половине 2025 года транспортировка казахстанской нефти по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан приблизилась к 150 тысячам баррелей в день. Это означает более чем двукратный рост по сравнению с 2023 годом. В результате переговоров между SOCAR и "КазМунайГаз" был достигнут серьезный прогресс в направлении совместной разработки месторождения "Дунга". Легкая нефть с низким содержанием серы, добываемая на этом месторождении, пользуется большим спросом на мировых рынках.

Министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев заявил, что объем экспорта нефти через Баку в течение года будет доведен до 4 млн тонн. SOCAR, в свою очередь, выделила дополнительные мощности для транспортировки казахстанской нефти в системе Баку-Тбилиси-Джейхан (БTД). Каспийский маршрут становится более привлекательным на фоне рисков в Черном море.

Важным аспектом этого сотрудничества является также технологическая синергия.

Опыт SOCAR в области нефтепереработки, а также логистические и инфраструктурные возможности, полученные в рамках проекта Южного газового коридора, придают дополнительную ценность экспорту сырья Казахстана. В свою очередь, "КазМунайГаз" выступает партнёром для Баку в области геологоразведки и морских технологий добычи в каспийском секторе.

Азербайджан и Казахстан демонстрируют стратегическую синхронность не только в энергетической сфере, но и в транзитной политике. Средний коридор (Транскаспийский международный транспортный маршрут) уже не просто инфраструктурный проект, он становится центром политического и экономического притяжения на евразийском пространстве.

Фактически, это также напрямую влияет на торговый оборот двух стран. Если в 2024 году двусторонний товарооборот достиг 600 миллионов долларов, то в первой половине 2025 года этот показатель уже приблизился к 800 миллионам долларов. Основной рост происходит за счет ненефтяного сектора - металлургии, сельского хозяйства и транспортно-логистических услуг.

Если в 1990-е годы регион был известен как "хранилище энергоресурсов", то сейчас он стал платформой для интеграции энергетических транзитов и производственных технологий. Баку и Астана находятся в авангарде этого процесса. Объединяющими их факторами являются не только язык и религия - это и модель модернизации, сбалансированная внешняя политика, способность защищать национальные интересы в условиях глобальной конкуренции.

Членство Азербайджана в Совете Европы, проведение Европейских игр и интеграция в западные энергетические рынки укрепляют его функцию "евразийского моста" для Центральной Азии. Казахстан, в свою очередь, выступает "воротами Азии в Европу". Это взаимное дополнение - идеальный симбиоз со стратегической точки зрения.

В советское и постсоветское время политическую карту определяли такие административные единицы, как "Южный Кавказ", "Средняя Азия", "страны Балтии". Эти термины теперь уступают место новым понятиям - "тюркский мир", "Средний коридор", "евразийская интеграция".

Исторически основной линией, соединяющей Азербайджан и Казахстан, является Великий Шелковый путь. Еще с древности караванные пути из Астрахани и Дербента стали магистралью торговых и культурных связей через Каспий. Проекты XXI века по "цифровому Шелковому пути" - "Digital Silk Way", "Транскаспийская волоконно-оптическая линия связи" и "Зангезурский коридор" являются современным воплощением этой линии.

Основная философия этой интеграции - углубление сотрудничества с сохранением независимости. Для Казахстана опыт Азербайджана играет роль модели в диверсификации экспорта энергии. Азербайджан же через Казахстан укрепляет свои логистические возможности в Центральной Азии.

Проведенные летом 2025 года совместные учения "Бирлик-2025" показали, что Баку и Астана уже не только экономические партнеры, но и государства-координаторы в сфере безопасности.

Если технологическое превосходство Азербайджана в оборонной промышленности будет синтезировано с производственными мощностями Казахстана, это станет началом нового этапа в оборонной системе Организации тюркских государств.

Баку уже не только экспортер энергии, но и современный логистический центр - страна, располагающая независимыми трубопроводами, железными дорогами, крупнейшим портом Каспия, торговым портом Алят, паромами и мультимодальными транзитными системами. По сути, это версия древнего Великого Шелкового пути XXI века. Если в древности караваны обходили Каспий, то сейчас связи через Транскаспийский коридор обеспечиваются прямым путем. Азербайджан стал естественным центром этой новой географии.

Сотрудничество не только экономическое. Совместные военные учения под названием "Бирлик-2025" показали, что Азербайджан и страны Центральной Азии уже де-факто сформировали единую логистическую, экономическую и инвестиционную систему и к этой системе добавляется все более тесное сотрудничество в области безопасности.

Шаги Баку и Астаны в этом направлении свидетельствуют о формировании в центре Евразии нового формата - геополитической оси между Азербайджаном и пятью государствами Центральной Азии. Основная цель этого формата - не только торговля и энергетика, но и коллективная безопасность, транспортная стабильность и поддержание регионального стратегического баланса.

По итогам переговоров в Астане главы Азербайджана и Казахстана договорились об увеличении в ближайшие годы ежегодного объема поставок казахстанской нефти по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) до 7 миллионов тонн. Это решение является стратегическим поворотным моментом в энергетической логистике Каспийского региона. Этим и Баку, и Астана вносят существенные коррективы в свою энергетическую политику.

Для Астаны пояс Баку-Тбилиси-Джейхан является не только альтернативным маршрутом, но и страховкой от геополитических рисков на Черном море. Во втором квартале 2025 года около 15 процентов казахстанской нефти уже экспортировалось на мировые рынки через Азербайджан. Эта доля вырастет до 25 процентов в 2026 году. В июле 2025 года компания "КазМунайГаз" объявила, что благодаря увеличению объемов перевозок через Баку бюджет Казахстана будет получать дополнительные 600 миллионов долларов в год.

Эта интеграция также свидетельствует о формировании новой оси в евразийской энергетической архитектуре - линия Баку-Астана уже становится стабильным и надежным энергетическим каналом для западных маршрутов.

В 2023 году по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан было транспортировано 30 миллионов тонн сырой нефти. Однако максимальная годовая пропускная способность БТД составляет 60 миллионов тонн. Казахстан перешел на регулярный экспорт с марта 2024 года, но в настоящее время объемы поставок составляют 1,5 миллиона тонн. Ожидается, что к 2025 году этот показатель достигнет 1,7 миллиона тонн. Технический потенциал БTД в состоянии удовлетворить этот рост. В 2023 году "AzerTrans" ввел в эксплуатацию новый 30-дюймовый трубопровод на Сангачальском терминале. Эта система способна перерабатывать и транспортировать дополнительно 7 миллионов тонн нефти в год. Другими словами, инфраструктура уже готова к росту объемов казахстанского сырья.

В настоящее время уровень заполнения БTД составляет около 50 процентов. Если казахстанская нефть обеспечит треть объема, это может сократить расходы Азербайджана на инфраструктуру примерно на 150 миллионов долларов в год. В то же время это создает дополнительные доходы от перевозок и смешанных продаж для SOCAR.

Казахстан добывает около 90 млн тонн нефти в год и планирует к 2030 году довести этот показатель до 140 млн. 70 процентов добываемой нефти идет на экспорт, но в течение многих лет 90 процентов этого экспорта осуществлялось через Каспийский трубопроводный консорциум (КТК).

По итогам 2024 года Казахстан отправил 55 млн тонн нефти по КТК, 8,8 млн тонн по линии Атырау-Самара, 3,6 млн тонн через порт Актау и 1,2 млн тонн по маршруту Атырау-Алашанькоу в Китай. Эта структура поддерживает высокую зависимость от российского транзита. Но на фоне войны в Украине и роста рисков на Черном море Астана намерена снизить эту зависимость.

Именно в этом контексте Баку-Тбилиси-Джейхан становится геоэкономическим "страховым полисом" для Казахстана.

Также SOCAR ведёт переговоры совместно с турецкой компанией "Cengiz Holding" о покупке завода, расположенного в болгарском городе Бургас. Поскольку это предприятие способно перерабатывать высокосернистое сырье, включение казахстанской нефти в состав BTC Blend уже вполне технологически возможно.

Кроме того, SOCAR Trading утвердила новые стандарты смеси BTC Blend во второй половине 2025 года. Этот стандарт, предоставляя европейским переработчикам дополнительную скидку в зависимости от содержания серы, позволяет сохранить конкурентоспособность на рынке.

Казахстанские эксперты, в том числе аналитик Абзал Нарымбатов, считают, что Азербайджан может сыграть роль стратегического рынка для Казахстана в условиях сокращения добычи и роста внутреннего спроса. В этом случае Астана может использовать не только транзит по БTД, но и нефтеперерабатывающие заводы Баку для переработки сырья на местном уровне и продажи его в Европу с более высокой маржей.

Это модель "прибыли для обеих сторон": Азербайджан увеличивает транзитные доходы и перерабатывающие мощности, а Казахстан получает диверсифицированный экспортный маршрут и более стабильный рынок.

Важный вопрос для Казахстана - высокие транзитные расходы по маршруту БTД. Но соглашение, подписанное Государственным фондом "Самрук-Казына" с SOCAR 21 октября 2025 года, может изменить эту ситуацию. Соглашение предусматривает финансирование совместных энергетических проектов и инвестиции в инфраструктуру.

Часть этих средств планируется направить на модернизацию портов Актау и Курык, а также на обновление паромного флота на Каспии. Казахстан планирует построить на Каспии 6 новых нефтяных танкеров, каждый из которых сможет обеспечить перевозку 700 тысяч тонн нефти в год.

Если эти меры будут выполнены в полном объеме, сотрудничество Баку и Астаны сформирует новую модель энергетической интеграции в Каспийском регионе.

В этой модели Азербайджан превратится в центр транзита энергии и капитала - то есть в логистический, финансовый и технологический координационный центр Каспийского региона.