Пентагон получил анонимное пожертвование более $100 млн

Пентагон получил анонимное пожертвование в размере $130 млн для выплаты компенсаций служащим во время частичной приостановки работы федерального правительства США (шатдауна).

Как передает Day.Az, об этом сообщает агентство Bloomberg.

"23 октября военное ведомство получило анонимное пожертвование в размере $130 млн", - сказал помощник главы Пентагона по связям с общественностью Шон Парнелл.

Помощник уточнил, что взнос сделали с условием, что "его используют для компенсации расходов на заработную плату и льготы военным".

По оценке Bloomberg, эта сумма сможет покрыть только небольшую часть расходов, рассчитанных на 1,3 млн действующих военнослужащих. В сентябре Пентагон потратил на зарплаты сотрудникам порядка $9,8 млрд.