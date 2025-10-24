Автор: Акпер Гасанов

То, что произошло в бакинском кафедральном соборе Святых Жен-Мироносиц, могло бы показаться невероятным для многих стран. Католический священник, участвующий во всенощном бдении в православном храме, прикладывающийся к иконе и сам помазывающий себя елеем - это не сюжет из книги о межконфессиональном братстве, а реальный эпизод из жизни современной столицы Азербайджана.

Службу в тот вечер возглавлял епископ Бакинский и Азербайджанский Алексий, и происходящее воспринималось не как экзотика, а как естественное проявление азербайджанской традиции - традиции взаимного уважения и толерантности. Эта сцена стала отражением того, что Азербайджан действительно остаётся уникальной страной, где представители разных религий живут не просто в мире, а в атмосфере подлинного доверия и солидарности. И это не риторика - это реальность, подтвержденная историей, государственной политикой и повседневной жизнью общества.

Да, религиозная толерантность в Азербайджане не является искусственно навязанной ценностью или политическим лозунгом. Она уходит корнями в многовековую историю этой земли, где на перекрестке цивилизаций - мусульманской, христианской и иудейской. Эта толерантность всегда находилось место для каждого, кто приходил с миром. Еще в средние века на территории нашей страны жили общины православных, католиков, евреев, зороастрийцев.

Даже в сложные периоды политических и религиозных противостояний здесь не происходило насильственных столкновений на почве веры. Современный Азербайджан унаследовал и развил эту традицию, превратив религиозное разнообразие в символ национальной идентичности. Президент Азербайджана Ильхам Алиев неоднократно подчеркивал: "Толерантность - не просто элемент нашей политики, это часть нашего менталитета, нашего образа жизни".

Да, на сегодняшний день в Азербайджане функционируют десятки религиозных учреждений, представляющих самые разные конфессии. Только православных храмов в стране насчитывается более десяти, в том числе - в Баку, Гяндже, Мингячевире, Хачмазе и других городах. Центральным среди них является Кафедральный собор Святых Жен-Мироносиц в Баку - один из красивейших православных храмов Южного Кавказа.

Не менее активно действуют и иудейские общины. В стране официально зарегистрированы семь синагог - три из них находятся в Баку, две в Красной Слободе (Губинский район, единственное в мире поселение, где компактно живут горские евреи), а остальные - в Гяндже и Огузе. Синагоги в Азербайджане не просто места молитвы, но и центры культурной жизни, где проходят образовательные, музыкальные и благотворительные мероприятия.

В стране действуют и католический приход, и баптистская церковь, и лютеранская община. Все они открыто проводят богослужения, а представители различных религий активно участвуют в общественных и межконфессиональных форумах. Это все является доказательством того, что толерантность в Азербайджане имеет не только духовное, но и институциональное измерение. Государство последовательно поддерживает все религиозные общины, независимо от их численности и конфессиональной принадлежности.

Ежегодно из государственного бюджета выделяются значительные средства на реставрацию храмов, синагог и мечетей, а также на поддержку их социально-культурной деятельности. Эта помощь не носит символического характера - речь идет о миллионах манатов. Эти средства направляются на сохранение религиозного наследия, проведение образовательных программ, издание духовной литературы, организацию конференций и фестивалей.

Такое отношение со стороны государства не встречается во многих странах, где религиозные меньшинства вынуждены существовать исключительно на пожертвования своих прихожан. В Азербайджане же государство берет на себя ответственность за поддержание межконфессионального мира, считая его важнейшим элементом национальной безопасности и культурного развития.

Ну и последнее. Одним из самых убедительных доказательств подлинной религиозной терпимости Азербайджана является факт сохранения в центре Баку армянской апостольской церкви Григория Просветителя. Несмотря на то, что в результате армяно-азербайджанского конфликта 20% территории нашей страны более четверти века находились под оккупацией. Несмотря на то, что на временно оккупированных территориях Азербайджана снесены и осквернены были десятки мечетей.

Несмотря на все это армянский храм в Баку не был разрушен, он охраняется государством и поддерживается в надлежащем состоянии. Прекрасно помню, что во время своего визита в Баку католикос всех армян Гарегин II лично посетил этот храм - это было событие, имевшее большое символическое значение. Оно стало подтверждением того, что в Азербайджане уважение к святыням - вне политики, а сохранение духовного наследия любого народа является моральным долгом общества.

Да. Азербайджан демонстрирует, что такое истинное религиозное многообразие. Наша страна является примером того, как при правильной государственной политике и мудром общественном восприятии религиозное многообразие становится источником внутренней устойчивости и международного уважения. И вовсе не случайно Азербайджан регулярно становится площадкой для проведения глобальных религиозных форумов. Не случайно и то чудо религиозного многообразия, которое имело место в бакинском кафедральном соборе Святых Жен-Мироносиц.