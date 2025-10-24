США ввели санкции против президента Колумбии Густаво Петро.

Как передает Day.Az, об этом сообщил американский Минфин на своем сайте.

"Петро позволил наркокартелям процветать и отказался пресечь их деятельность. Сегодня президент Трамп принимает решительные меры для защиты нашей страны и четко дает понять, что мы не потерпим контрабанды наркотиков в нашу страну", -объяснил министр финансов США Скотт Бессент.