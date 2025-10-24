https://news.day.az/world/1790668.html США ввели санкции против президента Колумбии США ввели санкции против президента Колумбии Густаво Петро. Как передает Day.Az, об этом сообщил американский Минфин на своем сайте. "Петро позволил наркокартелям процветать и отказался пресечь их деятельность.
США ввели санкции против президента Колумбии Густаво Петро.
Как передает Day.Az, об этом сообщил американский Минфин на своем сайте.
"Петро позволил наркокартелям процветать и отказался пресечь их деятельность. Сегодня президент Трамп принимает решительные меры для защиты нашей страны и четко дает понять, что мы не потерпим контрабанды наркотиков в нашу страну", -объяснил министр финансов США Скотт Бессент.
