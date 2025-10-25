https://news.day.az/officialchronicle/1790673.html Хроника Победы (25.10.2020): Президент Ильхам Алиев объявил об освобождении города Губадлы - ФОТО "Сегодня азербайджанская армия освободила от оккупантов несколько сел Зангиланского, Джебраильского, Губадлинского районов и город Губадлы. Да здравствует Азербайджанская армия! Карабах - это Азербайджан!"
Хроника Победы (25.10.2020): Президент Ильхам Алиев объявил об освобождении города Губадлы - ФОТО
"Сегодня азербайджанская армия освободила от оккупантов несколько сел Зангиланского, Джебраильского, Губадлинского районов и город Губадлы. Да здравствует Азербайджанская армия! Карабах - это Азербайджан!"
Как передает Day.Az, об этом 25 октября 2020 года написал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на своей официальной странице в соцсети "Х" (бывший Twitter).
