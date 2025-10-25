Хроника Победы (25.10.2020): Президент Ильхам Алиев объявил об освобождении города Губадлы

"Сегодня азербайджанская армия освободила от оккупантов несколько сел Зангиланского, Джебраильского, Губадлинского районов и город Губадлы. Да здравствует Азербайджанская армия! Карабах - это Азербайджан!"

Как передает Day.Az, об этом 25 октября 2020 года написал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на своей официальной странице в соцсети "Х" (бывший Twitter).