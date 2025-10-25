Гороскоп на 25 октября

Звезды гороскопа подсказывают, что известная поговорка "своя рубашка ближе к телу" сегодня будет особенно актуальной. Каких бы поступков и шагов не требовала ситуация, большинство людей будут руководствоваться в первую очередь своими личными интересами и лишь в десятую - такими словами, как "долг", "обязанность", "профессионализм". Звезды советуют смириться с этим фактом: заставить кого-то сделать что-то вопреки желанию сегодня практически невозможно. Зато вполне возможно сделать так, чтобы это желание возникло. Так что если вы хотите кого-нибудь поэксплуатировать, четко сформулируйте, зачем ему это нужно и что он с этого получит. В этом случае его искреннее воодушевление не будет знать границ, передает Day.Az со ссылкой на "1001 Гороскоп".

Овен

Сегодня лучшим решением для Овна будет посвятить день какому-то из своих хобби. Увы, раскачаться на что-либо нужное, но неинтересное, сегодня Овну будет совсем уж сложно. А вот в делах, вызывающих у него живой интерес, результаты обещают быть потрясающими! Так что выбор у Овна сегодня небогат: либо уснуть за важными, но скучными делами, либо потратить день на то, что ему действительно нравится.

Телец

Сегодня врагам и недоброжелателям Тельца можно только посочувствовать! Все, кто в этот день стоят у Тельца на пути, рискуют понести большие потери. Сегодня изобретательность Тельца способна здорово помочь ему не только обойти любые хитроумные ловушки, но и разобраться со своими противниками максимально эффективным и при этом далеко не самым гуманным способом.

Близнецы

Сегодня звезды гороскопа если к чему-то и склоняют Близнецов, так это к лени и повышенной сонливости. Сонное состояние может преследовать их до самого вечера. Если Близнецы не найдут в себе силы взбодриться и настроиться на активность, день так и пройдет, не принеся ничего особенного. Попробуйте с утра выпить лишнюю чашечку крепкого кофе. Ну, а если не поможет - тут уж ничего не поделаешь!

Рак

Сегодня день у Рака обещает складываться на редкость удачно, любые дела в его руках будут спориться. Рак способен удивить окружающих как своей энергичностью, так и повышенной сообразительностью. Иными словами, день настолько благоприятен, что было бы неразумно потратить его на пустяки. Сегодня вам по плечу взяться за действительно большие дела!

Лев

Сегодня звезды гороскопа щедро наполняют Льва спокойной уверенностью в себе. День обещает складываться неторопливо и без особенных потрясений. Если же Лев желает чего-то большего, чем просто нормально провести день, то здесь все зависит от его инициативности. Можно, к примеру, организовать какое-то мероприятие или вечеринку. Если сегодня у вас получится раскачать окружающих, они долго еще будут вам благодарны за полученный позитив.

Дева

Сегодня у Девы день пройдет без особенных событий и потрясений. Текущие дела не будут вызывать энтузиазма, а из всех развлечений она предпочтет развлекаться дома, лежа на своем любимом диване. Что же касается домашних забот (в том числе и срочных), то их Деве захочется отложить на какое-то время. И зря, потому что сегодня эти дела не отняли бы у нее слишком много сил. А вот "какое-то время" может так никогда и не наступить.

Весы

Сегодняшний день у Весов обещает пройти интересно и с немалой пользой! Если не сидеть сложа руки, сегодня Весы могут сделать столько всего, что останется только удивляться. Даже непривычная непоседливость, которая охватит их в этот день, не сможет им помешать. Она проявится лишь в том, что Весы будут способны быстрее обычного довести любое дело до конца, чтобы тут же взяться за новое.

Скорпион

Сегодня лучшим решением для Скорпиона будет отдых и релаксация (естественно, по возможности). И забудьте о тех, кто призывает к отдыху активному! Сегодня только мягкий диван или на худой конец уютное кресло. А из всех развлечений лучшими будут зомбоящик и любимая книга. Что же касается активного отдыха, то для него у Скорпиона еще будет время в другие дни.

Стрелец

Сегодня любые начинания Стрельца обещают быть очень успешными! Быть может, его будет удивлять инертность окружающих, но Стрелец сумеет найти нужные слова, чтобы раскачать их и зажечь своими идеями. Однако особенно хорошо будут удаваться сегодня Стрельцу те дела, которые зависят от его личной инициативы и энергичности. Ну а что касается инертности окружающих, то и Бог с ней, конкурентов будет меньше.

Козерог

Сегодня лучшее, что может сделать Козерог, - это заняться каким-нибудь творчеством. Сосредоточиться на текущих делах ему будет сложно, а вот порисовать или написать что-нибудь - пожалуйста. При этом тягу к творчеству вполне можно совместить с чем-нибудь полезным. Например, заняться дизайном собственной квартиры, а заодно и сделать уборку в доме.

Водолей

Сегодня в голову Водолею может прийти немало оригинальных, нестандартных идей. Идеи эти будут не только отличаться неожиданными поворотами логики, но и окажутся на удивление верными и перспективными. Вообще сегодня у Водолея будет одинаково хорошо работать и логика, и интуиция. Причем интуиция обретет такую же четкость, как и обычное мышление.

Рыбы

Сегодня у Рыб день перекладывания бумажек - ничем другим им заниматься, скорее всего, не захочется. Зато перекладывать и сортировать бумажки у Рыб будет получаться виртуозно! По этой причине лучшее, что могут сделать сегодня Рыбы, - это не спорить со звездами, а использовать день для того, чтобы без лишней спешки навести порядок в своей личной бухгалтерии, счетах и прочих бумажных делах.