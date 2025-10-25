Хроника Победы (25.10.2020): Интервью Президента Ильхама Алиева телеканалу Fox News

25 октября 2020 года Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев дал интервью американскому телеканалу Fox News.

Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ представляет интервью.

-Доброе утро.

-Доброе утро.

-Большое спасибо за то, что уделили нам время. Я знаю, что для FOX News услышать это будет очень интересно.

-Я 30 лет проработал в Европе. Никогда не был в Вашей стране. Очень сожалею об этом. Исправлю эту ошибку, совершив поездку в предстоящие месяцы.

-Надеюсь, что в будущем вы найдете время, чтобы посетить и нас.

-Я тоже надеюсь. У Вас прекрасная страна. Я люблю Формулу 1, архитектурный стиль Захи Хадид, люблю кино. Модернизировав Вашу столицу, Вы сделали прекрасное дело.

-Благодарю.

-Я слушал многие Ваши интервью. В них Вы подробно и четко разъясняете сложные вопросы, с которыми столкнулся регион. Я должен задать как можно более открытые, короткие вопросы по существу, чтобы получить как можно больше ответов на них. Я понимаю, что это сложные вопросы, которые относятся к событиям 100-летней давности.

-Я постараюсь разъяснить американской аудитории, что произошло, почему произошло, и что мы хотим видеть в будущем.

-Прекрасно. Мы очень заинтересованы в этом. По имеющейся многочисленной информации, до 27 сентября - последнего этапа войны в Нагорно-Карабахском регионе был относительный мир, существовали определенные дипломатические рамки, у людей были идеи, связанные с урегулированием данного конфликта, однако начались бои. Почему Вы сейчас решили перейти к действиям?

-27 сентября бои начал не Азербайджан. До сих пор официальные представители ни одной страны не поднимали перед нами этот вопрос. 27 сентября в наступление перешла Армения, а цель заключалась в окончательном срыве переговорного процесса. Нечто подобное они совершили и в июле. Тогда они атаковали наши силы на армяно-азербайджанской государственной границе. Они столкнулись с горьким поражением. Затем в августе они заслали диверсионную группу для вторжения на наши военные позиции, нападения на гражданских лиц и военнослужащих. 27 сентября они начали бомбардировки из тяжелого артиллерийского оружия, и в первые часы нападения у нас были жертвы среди гражданских лиц и военнослужащих. На сегодняшний день убиты 63 гражданских лица, получили ранения почти 300 человек. Таким образом, наступление начала Армения, мы должны были защитить себя и ответить. Наш ответ был очень адекватным, в результате нам удалось освободить значительную часть оккупированных территорий.

-Независимо от того, кто первым открыл огонь, обе стороны в этот период сразу же ринулись в бой. Затем Вы сказали, что хотите выдворить армянские силы с данной территории, и это может стать единственным ответом для урегулирования конфликта. В месяцы, предшествовавшие 27 сентября, шло много разговоров о войне в Азербайджане. Признайтесь, что Вы искали возможности для начала войны.

-То, что я сказал, соответствовало резолюциям Совета Безопасности ООН. В резолюциях, принятых в 1993 году Советом Безопасности Организации Объединенных Наций, от Армении открыто требовалось полностью, безоговорочно и незамедлительно вывести свои войска с оккупированных территорий Азербайджана. К сожалению, в течение 27 лет эти резолюции не были выполнены. Поэтому когда мы говорим о желании выдворить армянские войска с признанных на международном уровне территорий Азербайджана, я прав с правовой точки зрения, и то, что я говорю, соответствует резолюциям Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.

-Господин Президент, есть правовая плоскость и реалии. Реалии в Нагорном Карабахе и в регионе заключаются в том, что после всех перипетий 1980-х и 1990-х годов сегодня там в принципе проживает армянское население. Если Вы войдете туда, то вновь должны будете выдворить армян и вернуть азербайджанцев, и вновь будут вынужденные переселенцы. На столе переговоров есть дипломатический план - сохранение независимости Нагорного Карабаха, возвращение Арменией семи районов, прилегающих к Нагорному Карабаху. Рассматриваете ли Вы дипломатический путь?

-То, что вы говорите в связи с урегулированием дипломатическим путем, неверно, потому что посредники - Соединённые Штаты Америки, Россия и Франция - не представляли нам никакого плана, связанного с предоставлением независимости Нагорному Карабаху. И все. В мирном плане было предложение ...

-Автономии.

-Нет, нет. Ни в коем случае. В мирном плане есть предложение, пункт, в котором говорится о возвращении Азербайджану всех оккупированных территорий вокруг Нагорного Карабаха, - территорий, где проживали азербайджанцы и где более 700 тысяч азербайджанцев подверглись этнической чистке. Реалии, о которых вы говорите, - это реалии, возникшие в результате агрессивного сепаратизма Армении и этнической чистки азербайджанцев. Все азербайджанцы были изгнаны из Нагорного Карабаха, до войны там проживали 40 тысяч азербайджанцев. Из семи районов, прилегающих к Нагорному Карабаху были изгнаны все азербайджанцы - 700 тысяч человек. То, о чем я говорю ...

-Господин Президент, в 1994 году Вы потерпели поражение в войне. Сегодня, в 2020 году, Вы хотите вновь начать войну, чтобы победить в ней.

-Мы не проиграли в войне. Мы проиграли сражение. А это произошло из-за объективных причин. Во-первых, в Азербайджане была внутренняя нестабильность, и Армения воспользовалась этим.

-Однако мой вопрос заключается в том, почему в 2020 году Вы вновь хотите начать войну? Ведь 20 лет было спокойствие.

-Во-вторых, это произошло из-за открытой внешней поддержки Армении. Мы не начинали войну. Мы просто ответили и делаем это на основании Устава Организации Объединенных Наций. Устав Организации Объединенных Наций обеспечивает право каждой страны на самооборону. Мы делаем то, что защищаем себя и освобождаем признанные на международном уровне территории Азербайджана от армянской оккупации. Ничего более мы не делаем. Что касается армянского народа, то я неоднократно говорил, что армянский народ, проживающий в Нагорном Карабахе, - наши граждане, и мы будем заботиться о них. Они будут жить достойно и в мире с азербайджанцами, которые вернутся туда.

-Господин Президент, почему Вы, как отметили, сопротивляетесь призывам ООН, России, Ирана, Соединенных Штатов Америки, Европейского Союза, НАТО? Почему Вы сопротивляетесь призывам к прекращению огня и фактически нарушаете объявленное прекращение огня? Я знаю, что сегодня государственный секретарь Помпео также потребует прекращения огня для обмена телами, ранеными. Разве сейчас не хорошее время для прекращения огня?

-Мы были готовы к прекращению огня. 10 октября в Москве наш министр иностранных дел, министр иностранных дел Армении и министр иностранных дел России выступили с заявлением о прекращении огня. Однако на следующий день армяне, совершив атаку с использованием баллистической ракеты с территории Армении на второй по величине город Азербайджана - Гянджу, расположенную очень далеко от зоны, где происходят столкновения, совершили убийство 10 гражданских лиц и ранили более 30 человек. Затем была совершена вторая атака баллистической ракетой на Гянджу и убито 15 человек. Таким образом, Армения...

-Но вы ведь тоже нарушили прекращение огня.

-Нет, нет. Мы просто ответили, потому что мы дважды договаривались о прекращении огня. В первый раз армяне в ночное время, в 1 час ночи, сбросили баллистическую ракету на спящий город. Во второй раз прекращение огня продолжалось всего две минуты, и Армения нарушила его. Доказательств нарушения огня Азербайджаном нет.

-Разрешите задать следующий вопрос. Если сегодня государственный секретарь спросит у Вашего министра иностранных дел, вы действительно хотите прекращения огня, хотите ли предпринять еще одну попытку, вы предпримете еще одну попытку?

-Да, мы готовы. Я неоднократно открыто говорил об этом. Мы готовы сегодня согласовать прекращение огня. Но при этом Армения, ее премьер-министр должны сказать, что они привержены базовым принципам, разработанным Соединенными Штатами Америки, Россией и Францией. Два дня назад премьер-министр Армении сказал, что нагорно-карабахский конфликт не имеет дипломатического решения.

-В связи с этим должны быть определенные условия. Будете ли Вы привержены прекращению огня без всяких дополнительных условий?

-Мы хотим прекращения огня, возвращения наших земель. Армения в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН, мирным планом, представленным США, Францией и Россией, должна взять обязательство по освобождению земель. Но она не говорит об этом.

-Господин Президент, как бы Вы ответили на обвинения, связанные с бесконечным обстрелом вашей армией гражданских территорий, домов, населенных пунктов, магазинов? Из вашего высокотехнологичного оружия был нанесен удар по очень важной церкви, в последние дни погибли или получили ранения тысячи людей.

-Мы не нападаем на гражданских лиц. После беспощадного нападения Армении на Гянджу с использованием баллистических ракет, этого террористического акта, когда погибли десятки людей, мы открыто заявили, что отомстим, но только на поле боя. Мы не нападаем на гражданских лиц. Мы не нападаем на святые места. Инцидент в шушинской церкви произошел либо по ошибке, - я уже открыто выразил отношение к этому, - либо армяне сами совершили это, чтобы обвинить нас.

- Но, господин Президент, мы видели кадры из столицы Нагорного Карабаха, там все население вынуждено жить в подвалах, каждые 20 минут слышна артиллерийская канонада, город, в котором проживают гражданские лица, разрушен. Вы не можете назвать весь город военной целью.

- Военные цели в столице так называемой "Нагорно-Карабахской республики" - Ханкенди были, и наши атаки туда были только до 9 октября. После этого мы не совершали атак ни на одного гражданского лица или на какой-нибудь город в Нагорном Карабахе. Вы видели фотографии их деяний в Гяндже?

- Разрешите прояснить, то есть, с 27 сентября по 9 октября Вы брали на прицел гражданских лиц?

- Нет, мы брали на прицел военную инфраструктуру в столице так называемой "Нагорно-Карабахской республики" - Ханкенди, потому что военные базы, военная инфраструктура расположены в городе.

- Но у вас есть дроны турецкого производства, военное оборудование израильского производства, высокотехнологичное вооружение российского производства. Как так может быть, что вы используете это оружие и в то же время не наносите ударов по гражданским лицам?

- Нет, вы можете посмотреть, как наши дроны, - большинство фотографий есть в интернете, - уничтожают армянские танки и другое вооружение. До сих пор наши дроны уничтожили более 230 танков. Мы уничтожили шесть принадлежащих им систем противовоздушной обороны "С-300", сотни единиц бронетехники. Мы не используем наши дроны против гражданских лиц. Это неверная информация.

- Давайте поговорим о солдатах, войсках, участвующих в боях. Многочисленные источники из Франции, России, а также независимые журналисты New York Times утверждают, что сотни вооруженных сирийцев, завербованных и переброшенных Турцией, участвуют в вашей войне. Почему в вашей войне - в Азербайджане воюют поддерживаемые Турцией вооруженные сирийцы?

- Это очередной фейк. Я сожалею, что Россия и Франция, кстати, единственные страны, которые открыто выразили свое отношение к этому, выступили с такими безответственными заявлениями. Я потребовал доказательств и улик и все еще требую их. Прошло уже более 20 дней, как возобновилась война, но до сих пор ни с российской, ни с французской стороны нам не было предоставлено никаких доказательств или улик.

- Улики в New York Times. Могу показать вам статью пятидневной давности. В ней говорится, что убитые в Азербайджане 57 сирийских бойцов были возвращены обратно по ту сторону границы Турции и похоронены в Сирии. Их семьи подтверждают, что они отправились в Азербайджан, чтобы сражаться вместе с Вашей армией.

- Вы знаете, помните, как Президент Трамп назвал New York Times? Фейковые новости. Это фейковая новость. Нет ни одной улики, ни одного доказательства. Предоставьте нам улики, просто...

- Интересно, у Вас есть 100 тысяч солдат. Зачем вам нужны несколько неорганизованных вооруженных людей из Сирии?

- Да, абсолютно верно.

- Спрашивается, зачем?

- Мы не нуждаемся в них. Я об этом и говорю. В нашей регулярной армии 100 тысяч человек, вдобавок за несколько дней мы, наверное, могли бы призвать в три раза больше людей, плюс современное оборудование. Мы не нуждаемся ни в каких наемниках. Это просто фейковая новость, имеющая целью навредить авторитету нашей страны и принизить значимость отваги, которую наши солдаты проявляют на поле боя.

- Господин Президент, давайте вернемся к вопросу о времени. Почему военные действия начались сейчас? Почему мы наблюдаем столкновения? Те, кто критикует Ваше правительство, Вас как Президента, говорят, что Вы используете эту войну как ширму, чтобы отвлечь внимание от проблем внутри страны, социальных вопросов, экономического спада, коррупции, COVID-19. Может быть, Вы просто пользуетесь этим, чтобы переключить внимание масс, которые недовольны различными вопросами, на патриотический бой?

- Нет, нет. Это абсолютно неверно. Во-первых, наши экономические показатели одни из лучших в мире. За 10 месяцев экономический спад составил менее 4 процентов. Вы можете сравнить это с показателями своей страны или европейских стран. Уровень безработицы в Азербайджане составляет 7 процентов. Сравните это со своей страной. Уровень бедности в Азербайджане составляет 5 процентов. Сравните и это. У нас нет серьезных социальных проблем. Что касается COVID-19, то Всемирная организация здравоохранения ставит Азербайджан в пример. Мы оказали поддержку более 30 странам - финансовую, гуманитарную поддержку. Наша экономика стабильна. Наша экономика устойчива. Чтобы скрыть какие-то внутренние проблемы, необходимости начинать войну, как вы сказали, нет. Это так у противоположной стороны. В отвлечении внимания нуждается Армения, которая в настоящее время полностью погрязла в экономических и социальных проблемах. Лидера ведущей оппозиционной партии бросил в тюрьму премьер-министр Армении. Он преследует двух экс-президентов.

- Но, господин Президент, мы знаем, что некоторые обвиняют Ваше правительство в нарушении прав человека, ограничении свободы слова, в частности в коррупции, а также в семейственности как в правительстве, так и корпоративных структурах. Разве это не делается для того, чтобы отвлечь внимание вашей общественности или некоторых ее членов от случаев, которые считаются нарушениями закона, допущенными некоторыми людьми?

- Нет, коррупция есть, и мы ведем с ней борьбу. Мы представили обширную программу экономических реформ. В последнее время многие люди, многие официальные лица правительства и высокопоставленные лица были арестованы по обвинению в коррупции. Коррупция есть везде, и мы ведем борьбу с ней. Что же касается семейственности, то я вновь хочу привлечь ваше внимание к вашей стране, где важные должности занимали отец и сын. Семья Буш, Клинтон, муж и жена, семья Кеннеди, а также во многих других странах. Таким образом, это не отличается от того, что происходит в США.

- Но все они были избраны демократическим путем и прозрачно.

- Да, особенно Буш, который был избран решением Верховного суда США.

- Господин Президент, Вы знаете американскую политику.

- Знаю. Я подготовленный человек.

- Давайте теперь переключимся на США. Что Вы ожидаете сегодня и в будущем от госсекретаря Помпео? Прозвучала некоторая критика в связи с тем, что госсекретарь Помпео и США недостаточно занимались этим вопросом. Знаю, что Россия в достаточной степени вовлечена в процесс. Разными путями вовлечена и Турция, даже Иран предлагает свою помощь. Достаточно ли активно вели себя США? Хотели бы Вы, чтобы США проявляли большую активность? Что бы Вы хотели, чтобы сделал официальный Вашингтон?

- Думаю, что США, как один из сопредседателей Минской группы, обладают мандатом ОБСЕ для оказания содействия сторонам в достижении соглашения. Соглашение должно быть основано на международном праве. Оно не должно основываться на моих желаниях или желаниях премьер-министра Армении. Оно должно основываться на международном праве. Нагорный Карабах признан США и всеми другими странами как неотъемлемая часть Азербайджана. Чего я могу ожидать от госсекретаря Помпео - во-первых, чтобы он сказал представителю премьер-министра Пашиняна, что заявления такого рода, как "дипломатического пути урегулирования нет" неправильны и опасны. Во-вторых, что такие его заявления, как "Карабах - это Армения", - опасны и неправильны. Они должны быть логичными. Они должны предоставить нам график выхода с оккупированных территорий. Они должны согласиться на сосуществование армян и азербайджанцев в Нагорном Карабахе в условиях мира и прекратить попытки интернационализации конфликта. Они должны прекратить просить Россию о прямом военном участии. Это неэффективно. За все это время все попытки премьер-министра Армении состояли из просьб к России отправить войска для того, чтобы сражаться с Азербайджаном. Это очень опасно.

- У госсекретаря Помпео есть критические высказывания по этому поводу. Он открыто говорит, что, конечно, у США и Турции есть общие интересы во многих сферах. Он говорит, что поддержка Турцией Ваших усилий приводит к проблемам, еще больше обостряет данный вопрос. Как Вы относитесь к этому?

- Турция оказывает Азербайджану политическую поддержку. Эта страна - наш самый близкий союзник и друг. Мы горды и счастливы, что такая большая страна является нашим партнером. У каждой страны есть право иметь друзей и союзников. У Армении есть свои союзники.

- Но Турция призывает к войне. Турция говорит, что нужен военный путь решения.

- Нет, ни в коем случае! Нет никаких доказательств этого. Турция оказывает лишь политическую поддержку и этого достаточно. Потому что, когда Турция говорит, что она рядом с Азербайджаном и что Азербайджан не одинок, то это, возможно, является месседжем всем, кто хочет вмешаться в этот конфликт и обеспечить свои интересы.

- Во время беседы с Вами некоторое время назад Вы высказали важную мысль. В ходе обсуждений с госсекретарем Помпео Вы сказали, что дипломатическое решение есть. Верите ли Вы, что этот кризис можно решить дипломатическим путем?

- Да, верю. Иначе я не принимал бы участия в переговорах на протяжении 17 лет. Вы пытаетесь сказать, что войну начал я. Если ее начал я, то почему я ждал 17 лет? Азербайджанская армия хорошо подготовлена уже как минимум 10 лет. Поэтому дипломатическое решение находится на столе. Армения должна освободить территории вокруг Нагорного Карабаха. Азербайджанцы должны вернуться на эти территории, а затем жить вместе с армянами в условиях мира и достойно. Наша позиция заключается в этом.

- Таким образом, Вы говорите, что над дипломатическим решением стоит элемент военного решения?

- Я сказал, что желаю, чтобы военное решение остановилось сегодня и мы перешли за стол переговоров. К сожалению, этот военный фактор приводит к большому ущербу и многочисленным жертвам. Поэтому, чем быстрее мы начнем субстантивные переговоры, - не имитацию, что на протяжении всех этих лет хотела делать Армения, - а субстантивные переговоры, тем быстрее найдется путь решения. Решение основывается на территориальной целостности Азербайджана.

- У некоторых, кто находится за пределами вашей страны, региона есть беспокойство. Может быть, это должно беспокоить и Вас, что конфликт в его нынешних рамках может превратиться в региональную проблему. У Турции есть реальные интересы, есть реальные интересы и у России, Ирана. Не рискуете ли Вы потерять свои позиции как страна, обладающая авторитетом как с экономической, так и политической точек зрения в этом региональном водовороте, началу которого Вы посодействовали?

- В ходе конфликта все наши усилия были направлены на максимально быстрое завершение активной фазы. Мы абсолютно против интернационализации конфликта в какой-либо форме, чтобы не допустить его расширения. Армения же хочет сделать именно это. Как я уже отметил, они попросили Россию направить своих военнослужащих в зону конфликта. Это абсолютно бесполезно и противоречит международному праву. Мы не хотим вмешательства других стран.

- Но в Армении уже есть военная база России, это не противозаконно.

- Да, она находится в Армении, а не в Нагорном Карабахе. Они просили направить войска в Нагорный Карабах. Мы знаем об этом. Поэтому наша позиция заключается в том, что все страны региона и мира должны воздержаться от прямого участия в конфликте. Те, кто хочет помочь и имеет мандат, -сопредседатели Минской группы должны убедить Армению, чтобы - надеюсь это произойдет сегодня в Вашингтоне, - она положила конец агрессии, соблюдала режим прекращения огня и взяла на себя обязательства по освобождению земель. Они этого не делают.

- Во время Войны в Заливе бытовало мнение, что все это происходит из-за нефти. В 50-60 миль от зоны боев расположены ваши нефтепроводы, энергетические трубопроводы. Вас беспокоит то, что очень значимые энергетические трубопроводы и узлы могут пострадать в той или иной степени? Фактически это, может быть, и вынуждает Вашу армию вести эту войну?

- На самом деле, мы обеспокоены этим. Потому что мы слышали заявления высокопоставленных лиц Армении о том, что они совершат атаки на нашу стратегическую нефтяную инфраструктуру, в том числе на трубопроводы и самый крупный нефтегазовый терминал в бакинском поселке Сангачал. Такой случай произошел во время июльских столкновений, когда Армения напала на нас, в 15 километрах от газопровода, который должен обеспечивать энергетическую безопасность Европы. Таким образом, Армения планировала нарушить поставки нефти и газа из Азербайджана в Европу и весь мир.

- Таким образом, то, что Вы сейчас делаете, преследует цель положить конец подобным угрозам, защитить ваши экономические интересы?

- Нет, мы защищаем себя. Вы знаете, что наш нефтепровод от Баку до Средиземного моря был сдан в эксплуатацию в 2006 году, он функционирует беспрерывно. Наш газопровод из Азербайджана в Турцию был сдан в эксплуатацию в 2007 году. Через несколько месяцев, может даже раньше, планируется открытие большого трубопровода, который соединит Азербайджан с европейскими потребителями. Поэтому зачем нам начинать войну для защиты трубопровода, который и так охраняется. Это Армения хочет остановить функционирование трубопровода и нанести ущерб экономике Азербайджана.

- Довольны ли Вы заявлениями Президента Трампа и его администрации о конфликте? Он раскритиковал Турцию. Честно говоря, он раскритиковал обе стороны. Он хочет переманить на свою сторону многочисленное армянское лобби США. Здесь есть и политические элементы. Как Вы считаете, хорошо ли США справляются со своей ролью?

- Считаю, что работа, которую ведет Президент Трамп по урегулированию конфликта, полностью соответствует международным отношениям. Мы полностью поддерживаем его позицию, личное мнение в этой связи. Мы видим, что позиция США сбалансированная, и так и должно быть. Потому что США - посредник. Что же касается критических высказываний Президента Трампа о Турции, кстати, я не видел этого в прессе. Но его мысли были конструктивными. США не встают на чью-либо сторону. Также и другие сопредседатели должны быть нейтральными. Мы понимаем, что у очень большого армянского лобби есть возможности влияния на внутреннюю политику не только США, но также Франции и России, что оно занимается мощной лоббистской деятельностью, что в настоящее время они всеми своими силами ведут деятельность против Азербайджана, и мы понимаем уровень давления, который они могут оказывать. Но в то же время открытая политика Президента Трампа поддерживается здесь, в Азербайджане, не только мной, но и нашим народом.

- Господин Президент, Вы знаете политику и считаю, что знаете американскую политику. Через 10 дней будут проведены важные президентские выборы. Определяя антидипломатические настроения в Вашингтоне, как по-Вашему, рассматривают ли политики в Вашингтоне возможность успеха дипломатического пути и нормально ли Вы относитесь к какой-либо мотивации, которая могла бы привести к подвижкам в этом процессе?

- Любая мотивация, которая приведет к прекращению вражды, нами поддерживается. Думаю, что положительный результат сегодняшней встречи в Вашингтоне может заключаться в том, чтобы Армения была приверженной мирному пути урегулирования, прекратила совершать атаки на нас и взяла на себя обязательство по отводу войск.

- Вы считаете, что эта дипломатическая попытка связана с президентскими выборами в США?

- Я не знаю. Считаю, что американские избиратели отдадут свои голоса на основании подходов и предположений о том, что будет лучше для страны. Не думаю, что карабахский конфликт - это тот вопрос, который беспокоит американцев. Может быть, большинство из них даже не знает об этом. Но, конечно, Америка - суперсила, она очень важный актор в урегулировании этого конфликта. Наша позиция заключается в том, что Америка как посредник должна оставаться нейтральной, вновь и еще больше стараться приблизить обе стороны к общему решению.

- В связи с тем, что в следующие две минуты мы завершим интервью, разрешите сказать по этому поводу. Почему это должно интересовать США? Считаю, что Вы, скорее всего, правы. Большинство американцев не смогут даже найти Нагорный Карабах на карте. Но есть стратегические вопросы, политические, культурные, демографические вопросы, с которыми Вы столкнулись. Если бы Вы сейчас говорили с гражданами США и сказали, извините, знаю, что впереди вас ждут президентские выборы, финальные соревнования по бейсболу, но вы должны обратить внимание и на этот вопрос, что бы Вы им сказали, и почему мы должны заинтересоваться этим вопросом и рассматривать его?

- Я бы сказал, что Азербайджан всегда был настоящим партнером Соединенных Штатов Америки. Мы вместе ведем борьбу против международного терроризма, мы вместе в Афганистане, мы держим своих военнослужащих в Афганистане, внося тем самым свой вклад в миротворческие операции. В нашу повестку входит такой важный вопрос как энергетическая безопасность. Соединенные Штаты Америки всегда поддерживали усилия Азербайджана по диверсификации маршрутов энергопоставок. При мощной поддержке Соединенных Штатов Америки мы смогли реализовать важные проекты. Между Азербайджаном и Соединенными Штатами Америки сложились очень крепкие партнерские отношения. Соединенные Штаты Америки считают Азербайджан своим другом, и мы действительно являемся друзьями. Поэтому установление здесь мира в интересах Соединенных Штатов Америки. Азербайджан, укрепляя свою независимость, продолжает двигаться вперед по пути независимости. Мы расположены на транспортном, энергетическом перекрестке между Европой и Азией. Растет наша политическая значимость. Поэтому Азербайджан является важным партнером для Соединенных Штатов Америки, а Соединенные Штаты Америки - для Азербайджана.

- Таким образом, стабильность в Вашей стране, регионе с политической, экономической и других точек зрения положительно повлияет и на нас, находящихся за 3-5 тысяч миль.

- Да, Америка - суперсила. Расстояние не имеет никакого значения. Считаю, что современная, светская, дружественная мусульманская страна является большим активом и для наших друзей. С самых первых лет независимости США всегда поддерживали Азербайджан. Могу вам сказать, что сегодня наше двустороннее сотрудничество находится, может быть, на самом высоком уровне. Надеемся, что сегодняшняя встреча в Вашингтоне будет важной с точки зрения того, чтобы убедить Армению прекратить агрессию, оккупацию, после чего на нашу землю придет мир.

- Как Вы сказали в начале этого интервью, в Соединенных Штатах Америки очень поддерживают Армению.

- Да.

- Там поддерживают христианскую религию, церкви. Из-за диаспоры их поддерживают в связи с тем, что Турция наказала их много лет назад. Вы знаете, что в США есть хорошее эмоциональное отношение к армянам.

- Да, я это знаю. Я и раньше говорил, что мы знаем, у стран есть внутренняя политика и действуют армянские лоббистские организации. Но при рассмотрении вопросов международных отношений должны быть принципы. Эти эмоции, чувства, другие проявления доброй воли, - это другое, - это может быть за обедом в кругу семьи. Но в рамках международных отношений есть признанные на международном уровне и оккупированные Арменией территории Азербайджана. Оккупации должен быть положен конец. Проживающих в Америке, Франции, России армян, состоятельных людей не интересуют армяне Нагорного Карабаха, то, как они живут в нищете.

- Наверное, они не согласятся в этом с Вами, но это нормально. Два последних вопроса. Давайте вернемся к президентской политике. Бывший вице-президент Джо Байден через 10 дней может стать новоизбранным президентом. Были ли у Вас какие-либо контакты с ним, когда он был вице-президентом? Как Вы думаете, как будет относиться администрация Байдена к конфликту в вашем регионе?

- Да, я встречался с вице-президентом Байденом в Вашингтоне четыре года назад в рамках Саммита по ядерной безопасности, организованного президентом Обамой. У меня была двусторонняя встреча с господином Байденом. Я увидел, что он глубоко вовлечен в региональные вопросы. Мы обсудили многие вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе, конечно же, урегулирование нагорно-карабахского конфликта. Могу вам сказать, что администрация Обамы была очень активной в нагорно-карабахском вопросе. Поэтому я уверен, что господин Байден и поддерживающие его люди хорошо осведомлены об этом. Таким образом, у меня остались очень хорошие воспоминания о встрече с ним.

- Как Вы считаете, он поддержит Вашу позицию? Или он поддержит Армению? Скорее всего, он выступит против войны. Наверное, он будет призывать к прекращению огня, к дипломатии. По-Вашему, это будет нормальный подход?

- Считаю, что, учитывая то, что мы обсуждали - наличие армянских лоббистских организаций в Америке, Франции и России, наилучшим вариантом для Азербайджана было бы то, чтобы главы всех этих трех стран оставались нейтральными в связи конфликтом, не вставали на чью-либо сторону. На самом деле этого от них требует и их мандат. Если они займут чью-либо сторону, то не смогут быть посредниками. Мы и в будущем ожидаем от внешнеполитической команды США нейтральности и объективности.

- В завершение, господин Президент, каков Ваш прогноз на будущее? Я имею в виду ваш регион, Вашу страну, Армению. В конце 80-х годов, начале 90-х годов прошлого века произошли ужасные события, были убиты десятки тысяч человек. А как сейчас? Будут убиты еще десятки тысяч человек? Будет еще больше разрушений? Как Вы видите дальнейшее развитие событий?

- Сейчас сложно прогнозировать когда и что произойдет. Это зависит не только от нас. Потому что войну ведет не одна страна. Это не односторонний процесс. Но я могу вам сказать, каким я хочу видеть регион. Я хочу глубокой интеграции южнокавказского региона, хочу увидеть, как когда-то в будущем наши стратегические отношения с другой страной Южного Кавказа - Грузией в определенном смысле станут примером для отношений между Азербайджаном и Арменией. Потому что все войны заканчиваются и наступает мир. Мы знаем как...

- Считаете ли Вы возможным урегулирование этого конфликта мирным путем?

- Да, конечно.

- Вы считаете возможным найти дипломатический путь решения?

- Я абсолютно уверен. Но это будет зависеть от воли армянской стороны. Что произошло после Второй мировой войны. Германия и США убивали друг друга. Советский Союз и Германия убивали друг друга. Были убиты десятки миллионов людей. А теперь, посмотрите, об этом никто и не помнит. Это не провоцирует к вражде. Почему армяне и азербайджанцы не могут жить вместе в Нагорно-Карабахском регионе так же, как они это делают в Грузии, России, Украине, многих других странах?

- Таким образом, может быть достигнут мир, который признает права обеих сторон?

- Да, именно так. Это должно быть на основании логичной базы, в рамках территориальной целостности Азербайджана и полной защиты прав и интересов армянского населения нашей страны. Считаю, что сделать это возможно.

- Господин Президент, спасибо большое за такое развернутое интервью. Уверен, что оно просветит не только меня, но и американскую общественность.