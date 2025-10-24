Визит Президента Ильхама Алиева в Казахстан стал новым импульсом для дальнейшего углубления сотрудничества между странами

Визит Президента Ильхама Алиева в Казахстан можно охарактеризовать как стратегически значимый и результативный. Переговоры между лидерами двух государств подтвердили высокий уровень взаимного доверия и союзнических отношений. Президент Касым-Жомарт Токаев и Президент Ильхам Алиев не только обозначили общие приоритеты, но и продемонстрировали единство взглядов по ключевым вопросам регионального развития. Символично, что встреча состоялась в год 20-летия Договора о стратегическом партнерстве и союзнических отношениях - это подчеркивает преемственность и устойчивость двустороннего диалога. По сути, визит стал новым импульсом для дальнейшего углубления сотрудничества между двумя странами.

Об этом в беседе с Day.Az сказала казахстанский политолог, ассистент профессора кафедры "Медиакоммуникации и истории Казахстана" Международного университета информационных технологий Айгерим Жампетова.

"Подписанные в ходе визита документы носят практический и долгосрочный характер, отражая стратегическую направленность сотрудничества между Казахстаном и Азербайджаном. Они охватывают широкий спектр направлений - от промышленности, энергетики и логистики до цифровизации, образования и гуманитарного взаимодействия. Особое внимание уделено росту двустороннего товарооборота, так стороны обозначили цель увеличить его объём до 1 млрд долларов США в ближайшие годы. Среди значимых инициатив - развитие совместных инвестиционных механизмов, в том числе запуск казахстанско-азербайджанского фонда прямых инвестиций, который будет способствовать реализации промышленных и инфраструктурных проектов. Наиболее перспективными направлениями являются энергетика, включая наращивание транзита казахстанской нефти по маршруту Баку - Тбилиси - Джейхан, транспортно-логистическое сотрудничество в рамках развития Среднего коридора, а также цифровая трансформация. Перспективной выглядит и промышленная кооперация - в частности, проекты по производству трансформаторов и в судостроительной отрасли. Эти инициативы способны придать двустороннему взаимодействию новое качество и укрепить стратегическое партнёрство двух стран", - сказала она.

По ее словам, проект "Среднего коридора" (Транскаспийского международного транспортного маршрута) является одним из наиболее перспективных региональных инфраструктурных направлений.

"С учётом уже достигнутого 62-процентного роста грузоперевозок в 2024 году и конкретных планов по устранению узких мест, унификации тарифов, развитию портов Актау и Алят, строительству контейнерного хаба, можно говорить о высокой степени реалистичности его реализации. Успешное внедрение этого проекта укрепит позиции Казахстана и Азербайджана как ключевых транзитных узлов Евразии и сократит логистические издержки. В геополитическом плане это повысит стратегическую роль обоих государств в обеспечении транспортной устойчивости региона", - подчеркнула Жампетова.

По мнению эксперта, визит Президента Ильхама Алиева в центр Alem.ai имеет не только символический, но и содержательный характер.

"Казахстан и Азербайджан обладают высоким потенциалом для технологического взаимодействия, так Казахстан активно продвигает цифровое государство, а Азербайджан развивает инновационные решения и стартап-экосистему. Это создает благоприятные условия для совместных проектов в области искусственного интеллекта, цифровой логистики, кибербезопасности и образовательных технологий. Вероятно, в ближайшие годы мы увидим совместные инициативы исследовательских центров и рост академической мобильности в образовательной сфере.

Безусловно, этот визит стал шагом к дальнейшему укреплению стратегического партнерства между двумя странами. Он продемонстрировал не только прочную политическую основу отношений, но и общий взгляд на будущее региона. В долгосрочной перспективе результаты визита будут способствовать формированию более интенсивной транспортной, энергетической и технологической интеграции в рамках Центральной Азии и Южного Кавказа. Кроме того, укрепление казахстанско-азербайджанского сотрудничества усиливает и тюркский формат взаимодействия, придавая Организации тюркских государств новое экономическое и стратегическое измерение. Таким образом, визит Президента Ильхама Алиева можно рассматривать как важный вклад в формирование устойчивой, взаимосвязанной и технологически ориентированной Евразии", - добавила Жампетова.

Али Гасымов