Хроника Победы: Губадлы освобожден!

В течение дня 24 октября и в ночь на 25 октября боевые действия на Агдеринском, Ходжавендском, Физулинском, Гадрутском, Губадлинском и Лачинском направлениях фронта продолжались с различной интенсивностью. Противник подверг обстрелу азербайджанские войска из стрелкового оружия, танков, минометов и пушек.

По сообщению министерства обороны, подразделения Азербайджанской армии, продолжив боевые действия на главных направлениях согласно оперативному плану, расширили взятые под контроль территории.

Азербайджанские войска, нанеся серьезный урон огнем противнику на территориях Ходжавендского, Губадлинского и Лачинского районов, ослабили его сопротивление и выдвинулись на новые позиции в различных направлениях.

В результате обстрела подразделениями Азербайджанской армии подразделений армянских вооруженных сил, расположенных на Агдеринском и Ходжавендском направлениях, противник понес большие потери в живой силе. Стало известно, что боеприпасы противника находятся на исходе, а артиллерийские установки выведены из строя. Переброшенные в Губадлы подразделения 1-го батальона 543-го полка вооруженных сил Армении отступили, неся потери в живой силе и военной технике. Большая часть резервистов, доставленных из поселка Цахкадзор Котайкской области Армении в Карабах, была уничтожена в результате огневого удара наших подразделений.

В результате предпринятых Азербайджанской армией действий на различных направлениях фронта были уничтожены и выведены из строя большое количество живой силы, 2 танка, 2 БМП, 4 гаубицы-пушки Д-30, 1 пушка 2А36 "Гиацинт-Б", 7 единиц автомобильной техники противника.

"Сегодня азербайджанская армия освободила от оккупантов несколько сел Зангиланского, Джебраильского, Губадлинского районов и город Губадлы. Да здравствует Азербайджанская армия! Карабах - это Азербайджан!"

Об этом написал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на своей официальной странице в Twitter.

Другие освобожденные 25 октября населенные пункты - это села Биринджи Алыбейли, Икинджи Алыбейли, Ребенд, Еникенд Зангиланского района; Говшудлу, Софулу, Даг Машанлы, Кюрдлер, Ховуслу, Челебиляр Джебраильского района; Падар, Эфендиляр, Юсифбейли, Чайтумас, Ханлыг, Сарыятаг, Моллабюрхан Губадлинского района и город.

25 октября Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью американскому телеканалу Fox News. В интервью он, в частности сказал: "Мы не начинали войну. Мы просто ответили и делаем это на основании Устава Организации Объединенных Наций. Устав Организации Объединенных Наций обеспечивает право каждой страны на самооборону. Мы делаем то, что защищаем себя и освобождаем признанные на международном уровне территории Азербайджана от армянской оккупации. Ничего более мы не делаем. Что касается армянского народа, то я неоднократно говорил, что армянский народ, проживающий в Нагорном Карабахе, - наши граждане, и мы будем заботиться о них. Они будут жить достойно и в мире с азербайджанцами, которые вернутся туда".

25 октября в Центральном командном пункте Министерства обороны под руководством Президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева прошло оперативное совещание с участием руководящего состава Министерства обороны и командиров объединений, дислоцированных во фронтовой зоне.

25 октября армянские вооруженные силы продолжили ракетный обстрел населенных пунктов Агдамского, Тертерского и Агджабединского районов.

Как сообщает Минобороны, Азербайджанская армия применяет против врага высокоточное оружие.

Министерство обороны распространило видеокадры освобожденных от оккупации сел Губадлинского района.

Министерство обороны распространило видеокадры освобожденных от оккупации сел Джебраильского и Зангиланского районов.

Подразделения вооруженных сил Армении предприняли попытку атаковать в ходе боевых действий на Губадлинском направлении. В результате решительных действий подразделений Азербайджанской армии противник, потеряв до 50 военнослужащих, был вынужден отступить. В результате этого были захвачены четыре единицы автомобильной техники с боеприпасами и одна единица бронетехники противника.

25 октября во второй половине дня в ходе боев в различных направлениях фронта подразделения Азербайджанской армии нанесли точные удары по противнику. В результате ударов были уничтожены 6 Д-30 и 1 Д-1 гаубиц-пушек, 2 единицы бронетехники БМП, 1 единица автомобильной техники и большое количество боеприпасов. В ходе успешных боевых действий 2 артиллерийских орудия, 2 БМ-21 "Град", 1 командно-штабная машина, 1 пункт командного управления, 2 грузовика, 1 танк и несколько огневых точек армянских ВС.