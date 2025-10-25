Президент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю пятой годовщины освобождения Губадлы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поделился на своих страницах в социальных сетях публикацией по случаю пятой годовщины освобождения Губадлы от оккупации.

Как сообщает Day.Az, в публикации говорится:

"История Победы: 25 октября 2020 года, Губадлы".