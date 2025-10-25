https://news.day.az/officialchronicle/1790669.html Президент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю пятой годовщины освобождения Губадлы - ВИДЕО Президент Азербайджана Ильхам Алиев поделился на своих страницах в социальных сетях публикацией по случаю пятой годовщины освобождения Губадлы от оккупации. Как сообщает Trend, в публикации говорится: "История Победы: 25 октября 2020 года, Губадлы".
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю пятой годовщины освобождения Губадлы - ВИДЕО
Президент Азербайджана Ильхам Алиев поделился на своих страницах в социальных сетях публикацией по случаю пятой годовщины освобождения Губадлы от оккупации.
Как сообщает Day.Az, в публикации говорится:
"История Победы: 25 октября 2020 года, Губадлы".
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре