В ходе учений «Eternity – 2025» состоялся «День высокопоставленного наблюдателя»

В ходе трёхсторонних командно-штабных учений с компьютерной поддержкой "Eternity - 2025", проходящих в турецкой провинции Карс с участием военнослужащих Азербайджана, Грузии и Турции, состоялся "День высокопоставленного наблюдателя".

Как передает Day.Az, об этом Trend сообщили в минобороны.

В мероприятии приняли участие командующий Отдельной общевойсковой армией генерал-майор Кянан Сеидов, представители аппарата военного атташе Азербайджанской Республики в Турции, а также высокопоставленные гости из других стран.

Высокопоставленные гости понаблюдали за ходом учений на командном пункте.

Ход трёхсторонних командно-штабных учений с компьютерной поддержкой "Eternity - 2025" и высокий профессионализм военнослужащих стран-участниц были удостоены высокой оценки.

В завершение были вручены награды отличившимся в ходе учений.