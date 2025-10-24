Более 140 тыс. домов во Франции остались без света

Более 140 тысяч домов во Франции остались без электричества из-за сильного шторма, обрушившегося на несколько регионов страны и повредившего линии электропередачи.

Природное явление также сопровождалось сильными порывами ветра, которые достигали 100-130 км/ч, местами до 160 км/ч.

Как передает Day.Az, в 19 департаментах страны был объявлен "оранжевый" уровень погодной опасности. Помимо проблем с электроснабжением, были зафиксированы перебои в железнодорожном сообщении.

Проблемы с железнодорожным сообщением затронули западные, северные и центральные части Франции. Наиболее серьезные сбои были зафиксированы в Нормандии, а также в Бретани, Новой Аквитании и регионе Прованс - Альпы - Лазурный Берег. Остановки движения поездов произошли и в регионах О-де-Франс, Бургундия - Франш-Конте, Овернь - Рона - Альпы и Центр - Долина Луары. Некоторые отправления были отменены.

Французский оператор железнодорожных перевозок SNCF призвал пассажиров следить за статусом поездов через мобильное приложение компании.