Шеф-редактора Sputnik Азербайджан перевели под домашний арест

Шеф-редактора Sputnik Азербайджан Евгения Белоусова перевели под домашний арест.

СМИ сообщают, что соответствующее решение было вынесено Хатаинским районным судом, передает Day.Az.

Ранее исполнительный директор Sputnik Азербайджан Игорь Картавых был освобожден и вылетел в Россию.