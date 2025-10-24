https://news.day.az/society/1790513.html Шеф-редактора Sputnik Азербайджан перевели под домашний арест Шеф-редактора Sputnik Азербайджан Евгения Белоусова перевели под домашний арест. СМИ сообщают, что соответствующее решение было вынесено Хатаинским районным судом, передает Day.Az. Ранее исполнительный директор Sputnik Азербайджан Игорь Картавых был освобожден и вылетел в Россию.
