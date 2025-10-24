Арбитраж дал старт новой волне реформ в системе правосудия

Принятие решения об арбитраже в законодательстве дало импульс началу более широких реформ в судебной системе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал заведующий сектором развития законодательства отдела законодательства и правовой политики Администрации Президента Азербайджанской Республики Араз Поладов в своем выступлении на церемонии открытия Бакинского арбитражного центра.

Он отметил, что создание Арбитражного центра - одна из важных страниц в истории Азербайджана.

"Мы надеемся, что этот Центр станет одним из авторитетных институтов", - сказал А.Поладов.