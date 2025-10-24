https://news.day.az/society/1790571.html Арбитраж дал старт новой волне реформ в системе правосудия - Араз Поладов Принятие решения об арбитраже в законодательстве дало импульс началу более широких реформ в судебной системе.
Арбитраж дал старт новой волне реформ в системе правосудия - Араз Поладов
Принятие решения об арбитраже в законодательстве дало импульс началу более широких реформ в судебной системе.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал заведующий сектором развития законодательства отдела законодательства и правовой политики Администрации Президента Азербайджанской Республики Араз Поладов в своем выступлении на церемонии открытия Бакинского арбитражного центра.
Он отметил, что создание Арбитражного центра - одна из важных страниц в истории Азербайджана.
"Мы надеемся, что этот Центр станет одним из авторитетных институтов", - сказал А.Поладов.
