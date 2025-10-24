Азербайджанcкий паратаэквондист сохраняет лидерство в мировом рейтинге

Азербайджанcкий паратаэквондист Имамеддин Халилов (70 кг) продолжает лидировать в мировом рейтинге.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Национальный паралимпийский комитет Азербайджана, чемпион набрал 521,10 очка и занимает первое место в своей весовой категории.

Бронзовый призер летних Паралимпийских игр Сабир Зейналов (58 кг) с 329,65 очками находится на четвертой позиции. Амин Шыхалиев (63 кг) по сравнению с предыдущим рейтингом поднялся на шесть позиций, набрав 31,25 очка и заняв 22-е место. Орхан Джафаров (80 кг) улучшил результат на восемь позиций и с 42,64 очками также находится на 22-й строчке рейтинга.