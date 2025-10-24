В Азербайджане директоров школ будут назначать по новому правилу

Почти 600 школ в Азербайджане остаются без директоров - вакантные места не заполняются уже несколько месяцев.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на телеканал Xəzər TV, процесс приема на работу директоров школ начнется 30 октября в 11:00. Кандидаты смогут зарегистрироваться до 11 ноября, 17:00.

По словам начальника отдела экзаменов и оценки Государственного агентства по дошкольному и общему образованию Нурлана Исмаилбейли, Министерство науки и образования утвердило новые правила. Этап тестового экзамена отменен. Теперь будут учитываться результаты предыдущей аттестации, в частности показатели, полученные в ходе сертификационного процесса. Вакантные места распределены по двум категориям: школы с числом учащихся до 500 человек и школы, где обучается более 500 учеников.

Нурлан Исмаилбейли также рассказал о сертификации учителей. В этом году более 16 тысяч педагогов успешно завершили процесс. Более 6 тысяч учителей получают надбавку в размере 35% к зарплате, свыше 10 тысяч - более 10%.

Что касается приема воспитателей и педагогов в дошкольные учреждения, процесс тестового экзамена уже завершен, а проходные баллы определены.

Кроме того, представитель агентства сообщил, что в ближайшие выходные пройдет диагностическая оценка руководителей детских садов. На выполнение 60 заданий им будет отведено 120 минут. В процессе примут участие более 1400 руководителей. Итоги оценки не повлияют на их трудовые отношения.

Подробности - в видеоматериале: