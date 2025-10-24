Президент Ильхам Алиев присвоил Сардару Сафарову высшее воинское звание «генерал-майор»

Главе Государственного агентства по охране стратегических объектов Сардару Сулейман оглу Сафарову присвоено высшее воинское звание "генерал-майор".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал в связи с этим соответствующее распоряжение.