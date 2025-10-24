"Орду" разгромил "Сумгайыт" в матче Азербайджанской баскетбольной лиги

В Азербайджанской баскетбольной лиге состоялся еще один матч четвертого тура.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, встреча между командами группы B завершилась уверенной победой "Орду" над "Сумгайытом" со счетом 116:81.

Отметим, что днем ранее в матче группы A "Сабах" обыграл "Гянджу" со счетом 87:68, а сегодня в другой встрече группы B "Лянкярань" победил "Губу" - 102:87.