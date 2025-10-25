Дорожная полиция вновь предупредила водителей

Дорожная полиция усилила контроль на автодорогах по всей стране в текущие выходные на фоне роста количества поездок в регионы.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Главное управление Государственной дорожной полиции.

"В связи с увеличением числа поездок жителей Баку и регионов по стране движение на дорогах становится более интенсивным, что требует дополнительных мер безопасности. Патрульная служба переведена на усиленный режим работы, проводятся профилактические мероприятия, направленные на предупреждение дорожно-транспортных происшествий", - отметили в ведомстве.

Согласно информации, несоблюдение правил дорожного движения, спешка и невнимательность водителей часто становятся причинами серьезных аварий.

Также водителям рекомендуют делать перерывы во время длительных поездок, не садиться за руль в утомленном или сонном состоянии и избегать любых действий, отвлекающих внимание во время движения.