Смартфон Samsung оказался шустрее нового iPhone 17 Pro Max

Автор YouTube-канала PhoneBuff сравнил скорость работы флагманских смартфонов Samsung Galaxy S25 Ultra и iPhone 17 Pro Max при запуске приложений и экспорта видео. По итогам испытаний лидерство закрепил смартфон Samsung, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Первый круг Samsung Galaxy S25 Ultra завершил цикл на 14 секунд быстрее - за 2:02 против 2:16 у iPhone. Повторный тест лишь подтвердил, что флагман Samsung быстрее: преимущество Galaxy S25 Ultra сохранилось, устройство снова показало лучшее время.

При экспорте видео iPhone уступил заметно больше обычного. Эксперт связал это с не до конца оптимизированной версией программного обеспечения на свежем смартфоне Apple (iOS 26).

Смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra был представлен в начале 2025 года. Он использует прошлогодний чип Snapdragon 8 Elite, тогда как iPhone 17 Pro Max вышел в конце сентября, а за его производительность отвечает новый Apple A19 Pro. Кроме того, как отметил автор теста, программные настройки и управление ресурсами у Samsung компенсировали формальное отставание по "железу".

По итогам испытаний оба флагмана продемонстрировали высокий уровень производительности, однако результаты PhoneBuff указывают, что оптимизация программной части способна обеспечить преимущество даже при фактическом отставании в железе в год.