https://news.day.az/world/1790698.html Трамп заявил о готовности к встрече с Ким Чен Ыном в ходе азиатского турне Президент США Дональд Трамп заявил, что открыт к идее встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном в рамках азиатского турне. Как передает Day.Az, об этом американский лидер заявил беседуя с журналистами на борту своего самолета. "Я на 100% открыт к этому. У меня с ним хорошие отношения", - отметил он.
Трамп заявил о готовности к встрече с Ким Чен Ыном в ходе азиатского турне
Президент США Дональд Трамп заявил, что открыт к идее встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном в рамках азиатского турне.
Как передает Day.Az, об этом американский лидер заявил беседуя с журналистами на борту своего самолета.
"Я на 100% открыт к этому. У меня с ним хорошие отношения", - отметил он.
Как заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, Трамп посетит Малайзию, Японию и Республику Корея. Ему предстоят не только двусторонние переговоры, но и мероприятия по линии АСЕАН и АТЭС. На 30 октября в Южной Корее намечены переговоры Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре