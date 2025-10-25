Трамп заявил о готовности к встрече с Ким Чен Ыном в ходе азиатского турне

Президент США Дональд Трамп заявил, что открыт к идее встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном в рамках азиатского турне.

Как передает Day.Az, об этом американский лидер заявил беседуя с журналистами на борту своего самолета.

"Я на 100% открыт к этому. У меня с ним хорошие отношения", - отметил он.

Как заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, Трамп посетит Малайзию, Японию и Республику Корея. Ему предстоят не только двусторонние переговоры, но и мероприятия по линии АСЕАН и АТЭС. На 30 октября в Южной Корее намечены переговоры Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина.