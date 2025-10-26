Трамп сказал, когда будет готов к встрече с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что будет готов встретиться с российским лидером Владимиром Путиным при наличии уверенности в сделке по Украине.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сказал американский лидер, отвечая на вопрос, в каком случае будет готов провести встречу с Путиным.

"Нужно знать, что мы собираемся заключить сделку", - сказал Трамп. Трамп беседовал с журналистами пресс-пула Белого дома на борту своего самолета во время дозаправки в Дохе на пути в Малайзию.

Трамп выразил разочарование в связи с ходом мирного урегулирования на Украине, отметив при этом, что у него "всегда были очень хорошие отношения с Владимиром Путиным".