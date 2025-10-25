19 священников в Армении вызвали на допрос

19 священников и два дьякона Арагацотнской области Армении одновременно в 9:00 26 октября вызваны в Следственное управление Еревана для дачи показаний.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, они отказались выполнять это требование

Предположительно, речь идет о деле, по которому арестованы глава епархии Мкртыч Прошян и священник Гарегин Арсенян.

В епархии назвали это "вмешательством во внутренний уклад церкви", так как завтра воскресная литургия и будет совершен обряд причастия, а также "нарушением Конституции и законодательства".

Священнослужители отказались давать показания без адвокатов, так как в нерабочий день их присутствие невозможно.

"Выражаем обеспокоенность в связи с действием Следственного комитета, который пытается оставить целый регион без Святой и Бессмертной Литургии... Мы не сможем в этот день явиться в следственный орган", - говорится в заявлении Арагацотнской епархии.