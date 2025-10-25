https://news.day.az/world/1790873.html Падение артиста цирка в российском городе попало на видео Во время экстрим-шоу "Одержимые" в Казани артист цирка Матвей Циренщиков неудачно выполнил трюк и был госпитализирован. Соответствующие кадры публикует Telegram-канал Shot, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
В ходе шоу Циренщиков, который выступал в составе группы на BMX-велосипедах, неудачно приземлился после прыжка, ударился головой о манеж и потерял сознание. Отмечается, что артисту оперативно пришли на помощь организаторы, которые отвели его за кулисы, где он пришел в себя.
Позже Циренщикова госпитализировали, ему диагностировали сотрясение мозга.
