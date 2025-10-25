В Таиланде объявлен годичный траур после смерти королевы-матери Сирикит

В Таиланде умерла королева-мать Сирикит в возрасте 93 лет после продолжительной болезни, сообщает королевский двор.

Как передает Day.Az, заявление опубликовал Bangkok Post.

Она ушла в иной мир в пятницу, 24 октября, в больнице Бангкока, где проходила лечение от инфекции крови. В последние годы Сирикит - мать нынешнего короля Таиланда Махи Вачиралонгкорнана - редко появлялась на публике из-за проблем со здоровьем, пишет CNN.

В Таиланде объявлены похороны с высочайшими королевскими почестями и годовой траур.

Сирикит была любимицей тайцев, ее портреты встречаются в домах, офисах и общественных местах по всей стране, день рождения королевы отмечался как День матери.