"Карван-Евлах" может сменить главного тренера

Неудачное выступление "Карван-Евлах" в чемпионате Азербайджана ухудшило атмосферу в команде.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на sport24.az, руководство клуба выражает недовольство результатами команды.

Рассматривается вопрос о расставании с главным тренером Азером Гашимовым. Некоторые опытные игроки также высказывают руководству претензии к тренеру, что может ускорить процесс.

Руководство клуба уже начало переговоры с новым специалистом. Если стороны придут к соглашению, руководство "Карван-Евлах" будет доверено Физули Мамедову.

Отметим, что последним местом работы Мамедова был клуб Первой лиги "Мингячевир", который он покинул прошлым летом. Назначенный главным тренером команды "Карван-Евлах" зимой 2025 года, Физули Мамедов оставил о себе хорошее впечатление успешной работой в "Мингячевире".